Sei spettacoli per la stagione teatrale 2025-26 del Teatro Excelsior di Bettona: il programma

Tutto pronto per la stagione teatrale 2025-26 del Teatro Excelsior di Bettona, organizzata dal Teatro Stabile dell’Umbria in collaborazione con l’amministrazione comunale bettonese. Ben 6 spettacoli tra prosa, commedia musicale, danza e monologhi che partiranno sabato 29 Novembre con Mathias Martelli e lo spettacolo Eretici; giovedì 11 dicembre è la volta di “Dalla A alla Z”, spettacolo di danza Astolfi & Zappalà, mentre martedì 20 gennaio tocca a “Dei figli”, di e con Mario Perrotta.

Mercoledì 18 febbraio l’Excelsior propone “La traiettoria calante”, di e con Pietro Giannini, mentre sabato 14 Marzo andrà in scena “Buonanotte brivido”, della compagnia Donati & Olesen e martedì 21 aprile è la volta di “Parlami d’amore – Quando la radio cantava la vita”, con Mario Incudine e per la regia di Pino Strabioli. Gli abbonamenti hanno un costo di 69 euro, anziché 90, e sono ammesse carte docenti, carta della cultura giovani e carta del merito. Per info e prenotazioni biglietteria del Teatro Excelsior in piazza del Popolo 5, Passaggio di Bettona o 339 2035919.

Per il rinnovo degli abbonamenti è possibile scrivere direttamente via mail ad abbonamenti@teatrostabile.umbria.it oppure questo sabato e domenica e i prossimi sabato e domenica rivolgersi al botteghino del Teatro Excelsior Bettona dalle 15 alle 18 mentre per i nuovo abbonamenti è possibile consultare il sito www.teatrostabile.umbria.it oppure recarsi al botteghino sabato 15 e domenica 16 Novembre e sabato 22 e domenica 23 novembre sempre dalle 15 alle 18. I biglietti sono acquistabili anche in teatro:i sabato e la domenica precedenti lo spettacolo scelto della stagione teatrale 2025-26 del Teatro Excelsior di Bettona, dalle 15 alle 18 oppure il giorno dello spettacolo, dalle 19. (Link per scaricare la brochure)

