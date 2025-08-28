Tutti in Festa 2025, Passaggio di Bettona celebra la sua patrona: il programma

Passaggio di Bettona è pronta a celebrare la sua patrona con Tutti in Festa 2025, che da iniziativa in un primo momento solo religiosa, con il passare del tempo si è trasformata in un evento anche culturale e socio-ricreativo. Dieci giorni in onore della Madonna del Ponte, patrona del paese, oltre a musica tutte le sere e stand gastronomici che propongono piatti tipici della cucina umbra. Quest’anno l’appuntamento è dal 29 agosto al 7 settembre, con tutte le sere l’apertura dello stand gastronomico dalle 19.30 e alle 21 le serate musicali.

Oltre a un ricco menù giornaliero, tutte le sere sono previste delle gustose variazioni. Per quanto riguarda gli artisti a Tutti in Festa 2025,

venerdì 29 Agosto Serata danzante con l’Orchestra Joselito; Sabato 30 Agosto Serata danzante con l’Orchestra Yuri Morolli; Domenica 31 Agosto Serata danzante con l’Orchestra Felix; Lunedì 1 Settembre Serata danzante con Marco Cimarelli Band Martedì 2 Settembre, Serata danzante con l’Orchestra Mario Riccardi; Mercoledì 3 Settembre Serata danzante con l’Orchestra Roberto Carpineti; Giovedì 4 Settembre, Serata danzante con l’Orchestra Castellina Pasi; Venerdì 5 Settembre, Serata danzante con l’Orchestra Samuele Loretucci; Sabato 6 Settembre, Serata danzante con l’Orchestra Simona Fabrizi; Domenica 7 Settembre serata danzante con l’orchestra spettacolo Laura Piunti. (La manifestazione è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News, che ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

Tutti in festa 2025 Passaggio Bettona

© Riproduzione riservata