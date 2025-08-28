“Assisi è patrimonio Unesco, ma non basta: serve responsabilità”. La controreplica alla maggioranza

“L’amministrazione comunale si fa bella ripetendo come un mantra che Assisi è ‘Patrimonio mondiale dell’umanità, città conosciuta in tutto il mondo, visitata da milioni di turisti’. Ma davvero la risonanza del nome Assisi basta da sola a garantire che tutto sia in ordine e funzionante? Noi diciamo di no. Anzi: più grande è il nome che portiamo, più grande è la responsabilità di chi governa. E oggi Assisi, città UNESCO, non viene amministrata con la dignità che merita. Basta guardare la realtà: parcheggi malfunzionanti o addirittura chiusi, scale mobili ferme, turisti costretti a trascinarsi i bagagli lungo le salite ripide della città”. Lo scrivono in una nota i consiglieri di minoranza Ivano Bocchini, Assisi al Centro, Eolo Cicogna e Giancarlo Cavallucci, Eolo Cicogna Sindaco, e Francesco Fasulo, Forza Italia.

“La città è in stato di emergenza. Emergenza zanzare, emergenza caldo – speriamo ormai passata con le giornate meno afose – per anziani e famiglie, emergenza potature e pulizia forazze, emergenza sanitaria contro insetti e cattivi odori, emergenza per la cura del territorio, fossi siepi ed alberi che intralciano le nostre strade, carreggiate deformate da radici, buche segnalate da anni, vicoli sporchi, cimiteri non curati con scalinate impercorribili specialmente agli anziani, marciapiedi inaccessibili alle persone con disabilità, servizi igienici pubblici nelle frazioni assenti, addirittura anche a Santa Maria degli Angeli a due passi dalla Basilica, luogo pieno oltre che di cittadini anche di turisti. Questo non è decoro, non è accoglienza, non è rispetto né per i residenti né per i milioni di pellegrini che scelgono di venire qui”, scrivono i quattro consiglieri.

“E tutto ciò accade proprio nell’anno del Giubileo e alle porte dell’ottavo centenario della morte di San Francesco: un appuntamento storico che dovrebbe vederci pronti, efficienti, accoglienti, e invece ci trova impreparati, con servizi essenziali che non funzionano. È un’occasione unica che rischiamo di sprecare a causa dell’incapacità e della superficialità di questa giunta. Priva di visione, priva di competenze, impreparata, inesperta e inefficace. Una giunta capace di presenziare in bella mostra solo ad eventi, manifestazioni, inaugurazioni e sagre paesane, una amministrazione sempre in prima fila lei stessa (non di certo noi!) sui social, con foto di posa e selfie sorridenti. È troppo comodo brandire l’etichetta UNESCO come uno scudo che dovrebbe mettere a tacere ogni critica. Non è il titolo a mantenere Assisi in ordine, ma la cura quotidiana, la manutenzione e il rispetto dei cittadini e dei visitatori”.

“Se l’amministrazione pensa che basti il prestigio del nome per coprire la realtà, allora siamo davanti a un grave equivoco. Così facendo, rischiamo persino di doverci interrogare sulla coerenza della classificazione di Assisi come patrimonio mondiale, visto lo stato in cui viene tenuta oggi. E infine, una nota sul tono del comunicato diffuso: più che una risposta istituzionale, ci è sembrato un vero e proprio sfogo isterico, rivelatore di un nervosismo palpabile. Oltre che una concreta ammissione di colpe ed un modo – spiacevole – di continuare a voler tappare la bocca a chi segnala problematiche evidenti. Comprendiamo che governare sia faticoso e che le critiche possano pesare, ma forse servirebbe meno aggressività e un po’ più di serenità. Alla città non servono polemiche al veleno, servono soluzioni concrete. Non siamo noi a inventare drammi: sono loro a minimizzare i problemi e illudersi che la gloria del passato basti a garantire il presente. Ma la verità è sotto gli occhi di tutti. Questa amministrazione non ha un progetto concreto per la città, non ha una visione chiara. Assisi non merita di essere amministrata a colpi di slogan autocelebrativi: merita serietà, competenza e un impegno all’altezza del nome e della storia che porta. Assisi – come non ci stancheremo mai di ripetere – merita di più”.

