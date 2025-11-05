Ali Subasio realizza il sogno di Orietta, un volo in parapendio

Per la donna, paraplegica dopo un incidente,una speciale slitta in carbonio

5 Novembre 2025 Buone notizie 97

Una donna rimasta paraplegica per un incidente stradale ha realizzato il sogno di volare in parapendio. Lei si chiama Orietta e lo ha fatto grazie ed insieme ad un istruttore su iniziativa di Ali Subasio, come riporta UmbriaTV che alla vicenda ha dedicato un servizio. Per la donna, di Rivotorto di Assisi, è stata costruita una slitta di carbonio speciale dotata di ruote per farla atterrate con più facilità. Il prosso potrebbe essere Renzo, anche lui rimasto disabile in in incidente stradale.

