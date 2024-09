Buon compleanno Assisi News: otto anni di successi con lo sguardo al futuro

Grazie al lavoro di squadra la prima testata edita da BN COM registra oltre un milione e mezzo di visitatori in meno di un anno, senza dimenticare Assisi Sport, Assisi Eventi, Umbria Social, il format inStudio e le interviste e gli appuntamenti seguiti live

(Assisi News continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci a info@assisinews.it. Oggi dedichiamo uno spazio a… noi di Assisi News, in occasione del nostro ottavo compleanno!).

Attualità, economia, politica, sport, cultura, eventi e manifestazioni. Tutto questo è Assisi News, da otto anni punto di riferimento per l’informazione del territorio assisano e non solo. Dal gennaio 2024 ad oggi la testata online, edita dal gruppo BN COM dei F.lli Berti, ha registrato quasi 1.5 milioni di pagine viste registrando oltre 100.000 visite al mese. L’intero gruppo editoriale “vola” a quasi tre milioni nello stesso periodo, grazie al lavoro di squadra che ci permette di fornire un’informazione di qualità, spesso in real time anche grazie alle pagine social.

Anche questo ottavo anno vedrà la conferma InStudio che racconta “a tu per tu” i protagonisti del territorio, senza contare l’appuntamento fisso con il meteo di Luca Tiberti, le ricette della tradizione umbra e le segnalazioni degli animali scomparsi e le farmacie aperte di turno. E ancora, gli eventi seguiti live con interviste video, foto e racconti, lo spazio dedicato alle varie sagre del territorio e i vari eventi che possono raccontarsi direttamente attraverso i nostri canali.

Assisi News negli anni si è arricchito di canali ad hoc di approfondimento. Lo sport in tutte le sue espressioni è raccontato con Assisi Sport, che nel dicembre 2023 è stata protagonista, per il secondo anno consecutivo, della manifestazione Sportivi Eccellenti con i premi Assisi Sport assegnati a vari sportivi e uno, proprio consegnato dalla nostra testata e scelto dai lettori, andato all’atleta di Assisi Runners Filippo Cianelli.

Mentre per gli eventi grandi e piccoli c’è Assisi Eventi, una guida agli eventi di Assisi e dintorni che – oltre a garantire la diffusione di eventi e iniziative in maniera gratuita – dà la possibilità di usufruire di pacchetti speciali e finestre dedicate. Dal 2022 il gruppo ha anche uno spazio dedicato all’Umbria con Umbria Social, un portale online che propone notizie e curiosità dal cuore verde d’Italia, con un occhio attento alla cronaca e alla politica.

Oltre ai siti tutte e quattro le testate del gruppo, (qui), Assisi Sport, Assisi Eventi e Umbria Social sono presenti fin dalla nascita su Facebook (rispettivamente con 21.000, 7.200, 11.000 fan e 13.000 fan), e hanno pagine anche su Instagram e X/Twitter. Su Assisi News, fin dal primo giorno, c’è la possibilità di registrarsi alla newsletter e l’app per ricevere le ultime notizie e rimanere aggiornati, anche in tempo reale, grazie alle notifiche push direttamente su smartphone o pc. Le notizie di Assisi News sono anche su su Alexa, l’assistente vocale integrato negli smart speaker Amazon Echo, la voce che “anima” il device. Con la frase “Alexa, quali sono le notizie di oggi?” o “Alexa, quali sono le notizie del giorno?” si può prendere conoscenza delle notizie sempre aggiornate.

Il tutto come sempre non sarebbe possibile senza il grande lavoro di squadra di tutta la redazione e del reparto tecnico, senza gli sponsor che con la loro fiducia ci permettono di garantire un’informazione di qualità accessibile a tutti, e soprattutto dei lettori che, sin dall’1 settembre 2016, ci premiano con la loro fiducia e le loro letture! A loro tutti, un sentito ringraziamento dallo staff del gruppo editoriale Assisi News, che dopo i già tanti traguardi raggiunti, continueremo a guardare al futuro senza dimenticare ciò che già in passato ci ha reso affidabili e forti.

