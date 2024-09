Affari Tuoi: Valentina, farmacista di Bastia, vince 10.000 euro

Originaria di Città di Castello, lavora nel comprensorio: andrà in vacanza in Egitto con la figlia Lavinia

Avvererà il sogno di andare in vacanza in Egitto con la figlia dodicenne Lavinia la farmacista di Bastia Umbra, e originaria di Città di Castello, Valentina Gallorini, che nella puntata del 13 settembre 2024 di Affari Tuoi, ha vinto 10.000 euro.

Dopo un incipit sul dialetto umbro e tifernate con il conduttore Stefano De Martino, Valentina, accompagnata dal papà Mario e dal suo inconfondibile accento tifernate salutano i castellani e i bastioli, hanno perso molti pacchi rossi e qualcuno blu, inclusi quello da 75.000 euro e soprattutto quello da 300.000 euro.

Il Dottore propone prima un’offerta da 25.000 euro, rifiutata. Successivamente, quando la corrente ha perso anche i 100.000 euro, arriva un cambio pacco: e stavolta la concorrente 43enne, che ha partecipato a oltre 20 puntate come “comparsa”, accetta, scambiando il 3 preso a inizio puntata con il 19, giorno in cui è nata sua figlia Lavinia e numero che la concorrente dice di vedere spesso in giro.

Nel vecchio pacco c’erano pochi euro, la concorrente inoltre dice no all’offerta da 5.000 euro del Dottore. Alla fine, in ballo, rimangono 30.000 e 10.000 euro. Il Dottore propone un nuovo cambio pacco e Valentina tenta la fortuna prendendo il numero ). Purtroppo verranno persi anche i 200.000 euro e i 50.000 euro. Ma per fortuna il pacco numero 9 è quello con 10mila euro che, come detto, serviranno per il viaggio della farmacista Valentina con la figlia Lavinia in Egitto.

Solo pochi mesi fa un precedente sempre ad Affari Tuoi, quando Massimo, assisano d’adozione, ha scelto il numero 4 di San Francesco d’Assisi e ha lasciato alla fine i numeri che gli ricordavano i figli. Ma quando la scelta è rimasta tra 1 euro, 50.000 euro e 200.000 euro, ha accettato il ‘premio’ del dottore e si è portato a casa 50.000 euro, con cui accendere un mutuo per ristrutturare casa. “Cinquantamila euro sono importanti – aveva detto ad Amadeus – abbiamo un sogno di sistemare la casa insieme, chiaramente non basterebbero per tutti i lavori ma per accendere un mutuo”.

Fotogallery con screenshot tratti da RaiPlay

