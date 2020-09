Da oggi ci sono anche le notizie di AssisiNews e AssisiSport tra quelle del giorno proposte da Alexa di Amazon grazie agli smart speaker Echo.

Alexa è l’assistente vocale integrato negli smart speaker Amazon Echo, la voce che “anima” il device. Ha il triplice ruolo di fornire informazioni, riprodurre contenuti multimediali e attivare altri dispositivi connessi all’interno della casa. Dialogando con il software si può ad esempio gestire il calendario, conoscere il meteo, impostare la sveglia, far partire un video o una canzone.

Con la frase “Alexa, quali sono le notizie di oggi?” o “Alexa, quali sono le notizie del giorno” si possono sentire e vedere le notizie del giorno. E da oggi, alle tante testate nazionali, come ad esempio SkyTG24, si possono aggiungere anche AssisiNews e AssisiSport. Le due testate del gruppo BertiDesign sono tra quelle di cui Alexa offre i contenuti. Per sentire le notizie di AssisiNews e AssisiSport, basterà anche dire “avvia AssisiNews” o “Alexa, avvia AssisiSport”.

Ai nuovi clienti basterà chiedere “Alexa, dimmi le notizie di oggi” per accedere alle notizie di approfondimento. Per i clienti che hanno già impostato le fonti preferite di notizie nel Sommario Quotidiano, basterà aggiornare la lista dall’app Alexa, selezionando fornitori di notizie di approfondimento. I clienti potranno ascoltare o guardare tutti i contenuti di approfondimento o passare alla notizia successiva pronunciando semplicemente “Alexa, prossima”.

A coloro che domanderanno ad Alexa di riprodurre le notizie per la prima volta, Alexa proporrà una lista di possibili fonti e chiederà quali impostare come preferiti. I clienti potranno inoltre impostare o cambiare i loro canali preferiti attraverso l’app di Alexa, alla voce “Impostazioni – Sommario Quotidiano”. Basterà dire “Alexa, stop”, per fermare il flusso di aggiornamenti, che potrà poi comunque ripartire dal punto in cui è stato interrotto.