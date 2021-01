Casa di Riposo “Andrea Rossi” di Assisi è covid-free

“Una buona notizia per rallegrare questa grigia domenica di pioggia: la Casa di Riposo “Andrea Rossi” di Assisi è finalmente covid-free!”.

La bella notizia arriva in una nota diffusa dal presidente Alessio Allegrucci che poi prosegue: “Dagli ultimi tamponi effettuati non risultano né ospiti né operatori positivi al COVID-19. Inoltre sono già state somministrate le prime dosi del vaccino a tutti gli operatori e gli ospiti che non avevano contratto il virus. Il nuovo anno inizia per noi con un grande segno di speranza dopo un lungo e difficile periodo che ci auguriamo sia finalmente giunto al termine”.

“Questa difficilissima battaglia – sottolinea Allegrucci – è stata vinta grazie al prezioso lavoro e allo spirito di abnegazione dei nostri operatori ma grazie anche alla grande collaborazione degli amici e dei familiari degli ospiti della casa di riposo, che ci sono stati vicini in questo periodo e non hanno mai perso la fiducia nei nostri confronti. Anche per questo vogliamo dire loro il nostro GRAZIE! Non vediamo l’ora di potervi riabbracciare uno ad uno!”.