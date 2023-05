Salva 70enne colpito da infarto a Bastia: i complimenti dell’azienda ospedaliera a Marco Giulietti

L'infermiere del 118 umbro, che in quel momento era fuori servizio, non ha esitato a intervenire

(Assisi News continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci a [email protected] Oggi dedichiamo uno spazio all’infermiere Marco Giulietti, che ha salvato un 70enne colpito da infarto a Bastia).

È stato ricevuto questa mattina (22 maggio 2023, ndr) dal Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia Giuseppe De Filippis, l’infermiere della Centrale Operativa Unica 118 Umbria, Marco Giulietti, che nei giorni scorsi ha salvato un uomo di 70 anni colpito da infarto mentre si trovava ad un evento fieristico a Bastia Umbra. La Direzione ha voluto esprimere apprezzamento e riconoscenza per la tempestività e l’efficacia del salvataggio messo in atto dall’infermiere perugino, in quel momento peraltro fuori servizio, che non ha esitato un attimo ad intervenire quando ha visto l’uomo a terra privo di sensi e ad attivare immediatamente i soccorritori presenti in loco per l’evento.

Correlato: Mezz’ora di massaggio cardiaco: così l’assisano Filippo Vissani ha salvato una 40enne

Dopo essere stato defibrillato, massaggiato e stabilizzato grazie all’aiuto dell’infermiere del 118, l’uomo è stato condotto da un’ambulanza al ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia per tutte le cure del caso. Il coordinatore infermieristico del 118, Giampaolo Doricchi, ha voluto sottolineare il grande lavoro quotidianamente svolto da tutti i colleghi che lavorano nell’emergenza e il gesto di salvataggio compiuto da Marco Giulietti. “Voglio anche sottolineare – ha concluso Doricchi – l’importanza della chiamata con gli operatori del 118 per intercettare al meglio la situazione e intervenire prontamente. È fondamentale mantenere la calma, fornire subito luogo e indirizzo, spiegare cosa è accaduto (malore, incidente, ect), seguire le indicazioni e rispondere alle domande dell’operatore. La check list di domande che rivolgiamo all’utente, infatti, rientra nelle linee guida nazionali della gestione dell’emergenza”.

© Riproduzione riservata