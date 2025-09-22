Calendimaggio di Assisi 2026-2028, i nuovi consigli di Magnifica e Nobilissima (foto)

Nel weekend Magnifica Parte de Sotto e Nobilissima Parte de Sopra hanno votato per rinnovare i loro consigli e ora sono pronte a rinnovare le massime cariche sociali per il triennio del Calendimaggio di Assisi 2026-2028.

Per quanto riguarda la Magnifica Parte de Sotto, questi gli eletti al consiglio per il Calendimaggio di Assisi 2026-2028: Della Vedova Massimiliano 228 voti, Cova Giacomo 210 voti, Rossi Gabriella 208 voti, Martellini Fabio 202 voti, Santarelli Emanuele 183 voti, Cova Andrea 181 voti, Ciammarughi Lorenzo 177 voti, Pier Maria Marco 174 voti, Bisogno Matteo 171 voti, Betti Alessandra 168 voti, Brufani Valentina 166 voti, Tardioli Diego 150 voti, Principale Cristian 145 voti, Marani Tommaso 137 voti, Manini Stefania 136 voti, Sforna Costanza 135 voti, Passeri Federico 127 voti, Venturi Giacomo 123 voti, Maccabei Enrico 122 voti, Gambacorta Casagrande Riccardo 116 voti, Capocchia Vanessa 116 voti, Buccioni Alessandro 107 voti, Aristei Chiara 99 voti, Del Bianco Chiara 97 voti, Manichini Monica 96 voti, Zerunian Astrid 95 voti, Fioretti Angelita 88 voti, Monaco Mattia 88 voti, Cecconi Paola 83 voti; a meno di rinunce, rimangono fuori dal Consiglio Ricci Sara 80 voti, Bernardini Mara 75 voti, Parini Francesco 73 voti, Giovagnoli Stefano 64 voti, Borsellini Tiziana 61 voti, Sorbelli Jacopo 47 voti, Reka Jonathan 41 voti, Rometta Erick 36 voti e Del Bianco Stefania 29 voti.

Per quanto riguarda il consiglio della Nobilissima Parte de Sopra per il Calendimaggio di Assisi 2026-2028, questi gli eletti: Mancinelli Gregorio 227 voti, Rossi Lucio 222 voti, Venturi Giacomo 198 voti, Mancinelli Carla 193 voti, Speziali Massimo 177 voti, Calzolari Filippo 176 voti, Balani Erika 175 voti, Orbi Maurizio 173 voti, Loreti Gemma 173 voti, Lunghi Lavinia Maria 172 voti, Sgargetta Lorenzo 167 voti, Vignati Laura 158 voti, Mariani Annalisa 157 voti, Giubilei Giulia 144 voti, Pelacchi Aleardo 143 voti, Aisa Elisabetta 143 voti, Sensi Maria Grazia 134 voti, Buzzi Luisa 134 voti, Buzzi Chiara 128 voti, Bagatti Marco 115 voti, Orbi Chiara 108 voti, Vignati Ermanno 105 voti, Bagatti Gloria 105 voti, Tirilli Michele 100 voti, Sensi Tiziano 95 voti, Jengo Alessandra 91 voti, Mirti Elena 89 voti, Marchesi Anna Paola 88 voti, Aisa Massimiliano 86 voti, Pelacchi Simonetta 85 voti; rimangono fuori dal consiglio Sensi Fabrizio 76 voti e Rauco Andrea 70 voti.

