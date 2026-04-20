Calendimaggio di Assisi, svelate le classi e gli alunni vincitori del Premio Carlo Lampone 2026

La “Rinascita” sezioni A, B e C e la “Il piccolo Principe” Passaggio di Bettona, Istituto comprensivo Torgiano-Bettona, sezione C per le scuole d’infanzia, l’Istituto Comprensivo Assisi 1 – Brigata gioiosa, l’Istituto Comprensivo Assisi 1 – classi II A e II B e l’Istituto Comprensivo Assisi 1 e per ciechi – plesso ciechi classe B per le primarie, gli alunni della classi I A del Convitto Nazionale Diletta Della Vedova, Martina Incivi e Rachele Schiano e l’alunna della classe IIIC del Convitto Nazionale Arianna Cecilia per la secondaria di primo grado e l’opera di Rodolfo e Vittorio Todini tra gli autonomi. Sono questi i vincitori del premio Carlo Lampone 2026, arrivato alla trentunesima edizione e indetto come ogni anno dall’Ente Calendimaggio per gli studenti delle scuole del Comune di Assisi e da quest’anno per la prima volta aperto anche alle scuole di Valfabbrica, Cannara, Bettona e Bastia e agli autonomi.

Il riconoscimento – che quest’anno aveva per tema “Francesco prima di Frate Francesco” – è nato per ricordare Carlo Lampone, un illustre assisano innamorato della Festa di cui è stato organizzatore per molti anni e vuole trasmettere il valore sociale e culturale del Calendimaggio alle giovani generazioni. Presenti alla premiazione il presidente dell’Ente Calendimaggio Simone Menichelli, il sindaco della Città di Assisi Valter Stoppini con l’assessore alle politiche scolastiche Scilla Cavanna, il Priore Maggiore della Magnifica Parte de Sotto Massimiliano della Vedova e il Gran Cancellario della Nobilissima Parte de Sopra Carla Mancinelli, oltre a Federico e Alessandro Lampone, in rappresentanza della famiglia Lampone.

I SALUTI ISTITUZIONALI

Nel suo saluto al premio Carlo Lampone 2026 il presidente dell’Ente Menichelli ha ricordato come “Con questo premio si ricorda una figura fondamentale per la Festa e si cerca di trasmettere la passione per il Calendimaggio anche a chi non vive ad Assisi. Anche per questo abbiamo allargato la partecipazione, anche nel segno dell’ottocentenario francescano che coinvolge tutti noi”.

Il sindaco Stoppini ha sottolineato “l’importanza di partecipare e per questo va il nostro grazie alle scuole e agli insegnanti. Ho avuto la fortuna di conoscere Carlo Lampone, era una persona eccezionale e vedere la Sala della Conciliazione gremita di bambini in suo ricordo è bellissimo”. Parole simili dall’assessore Cavanna: “Il Calendimaggio è una festa della Città di Assisi ma è aperta a tutti ed è bello vedere che tanti bambini, assisani e non solo, hanno partecipato”.

A portare i loro saluti anche le Parti: per Sopra Mancinelli ha posto l’accento sul fatto che “Calendimaggio è una festa, è stare insieme e amicizia. La sua forza è data dallo stare insieme, la competizione c’è ma c’è anche il rispetto”. Della Vedova ha concluso dicendo che “È bello vedere tanti bambini presenti. Spero che il messaggio del Calendimaggio si allarghi sempre di più alle scuole perché voi siete il futuro della Festa”.

I VINCITORI E LE MOTIVAZIONI DEL PREMIO CARLO LAMPONE 2026

Nel caso delle sezioni A, B e C della Rinascita la motivazione è “l’ottima corrispondenza dell’elaborato al tema proposto, ben declinato nella laicità festosa del futuro Santo, espressa con spontaneità di ispirazione e proprietà di esecuzione commisurata all’età dei bambini”. Nel caso della scuola d’infanzia di Passaggio di Bettona “Il piccolo Principe”, la motivazione è “la bella soluzione tecnica prescelta, con spontaneità di ispirazione e proprietà di esecuzione commisurata all’età dei bambini”.

Per quanto riguarda Brigata gioiosa dell’IC Assisi 1, la motivazione “risiede nell’ottima restituzione della tensione emotiva di attesa della festa, con accenti di spontaneità ben resi”, mentre l’elaborato delle classi II A e II B dell’IC Assisi 1 presenta “una felice coniugazione di un’originale soluzione tecnica con la spontaneità dell’esecuzione grafica, in una equilibrata e dinamica composizione”. Per quanto riguarda il lavoro del plesso ciechi classe B si sottolinea “la intelligente resa del soggetto attraverso elementi sensoriali combinati in una efficace rappresentazione dell’attesa della festa”. Per le scuole secondarie di primo grado, nel caso dell’opera vincitrice delle alunni della classe I A del Convitto Nazionale “le autrici ben saputo esprimere, con proprietà di espressione e indovinato equilibrio espositivo, il tema proposto”, mentre l’alunna della IIIC del Convitto Nazionale “ha saputo coniugare con sincerità di accenti la propria esperienza vissuta con quella immaginata per Francesco di Assisi”. Infine, l’opera autonoma dei Todini “esprime con fantasia e buoni risultati il tema proposto”

Ai vincitori del premio Carlo Lampone 2026 della scuola dell’infanzia e primaria, compresi i partecipanti autonomi, andranno biglietti gratuiti per il palco durante il Calendimaggio dei Piccoli del venerdì, per vivere in prima fila la magia della festa. Le classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado riceveranno biglietti gratuiti per il palco il giorno di Madonna Primavera (giovedì), mentre gli alunni vincitori che hanno individualmente o in piccoli gruppi, potranno scegliere tra biglietti gratuiti per il palco il giorno di Madonna Primavera oppure partecipare al corteo inaugurale della festa, indossando i costumi tradizionali e prendendo parte alla cerimonia della ‘Consegna delle Chiavi’”.

CONTINUANO LE INIZIATIVE IN ATTESA DELLA FESTA: TAVERNA, RICETTARIO E MADONNE PRIMAVERA

La marcia di avvicinamento all’edizione 2026 del Calendimaggio di Assisi, in programma dal 6 al 9 maggio, continua con l’apertura della Taverna e la presentazione di un ricettario medievale, la presentazione della giuria e delle Madonne Primavera.

Nei primi due casi l’appuntamento è per il 24 aprile alle 19 nella Taverna in piazza del Comune: prima dell’inaugurazione, sarà presentato un ricettario, opera di Giovanni Da Montemalbe. Giovanni Pedercini, questo il vero nome dell’autore, durante il lockdown ha avviato una ricerca sulla cucina medievale umbra. Il volume è basato su ricettario assisano del ‘400, firmato da N. medicum de Assissio e copiato nel 1481 da Reymboldum Filinger. L’opera è legata al Liber de Coquina ma con elementi originali locali ed è stato probabilmente trasmesso in ambito francescano, fino ad arrivare in Francia. L’Ente Calendimaggio non si limiterà alla pubblicazione del libro, ma farà in modo che queste ricette tornino davvero a vivere, entrando nel menù della Taverna che sarà aperta appunto dal 24 aprile al 9 maggio.

Per quanto riguarda la giuria, la presentazione è prevista per il 25 aprile alle ore 17. Le dieci Madonne Primavera saranno invece svelate il 30 aprile alle 16 nella piazzetta della Chiesa Nuova, vicino piazza del Comune, e nella sala della Conciliazione in caso di maltempo; ad animare il pomeriggio, oltre alle due Parti, anche l’omaggio canoro dei Cantori di Assisi. Entrambe le iniziative saranno trasmesse anche in diretta streaming da sito e social della manifestazione grazie alla collaborazione con Umbria Webcam.

GIORNALINO E “SALOTTO MEDIEVALE” PER POTENZIARE LA COMUNICAZIONE

Potenziata anche la comunicazione della Festa: ad affiancare sito, social e diretta streaming arrivano in questo 2026 due novità: la prima è un giornalino che sarà diffuso dai giorni precedenti la Festa per fornire a turisti e cittadini un’agile guida sulle principali novità. La seconda è il format “è Calendimaggio – salotto medievale”, pensato per accompagnare lo spettatore dentro la Festa, raccontando – con oltre 40 ospiti tra autorità, partaioli di Magnifica e Nobilissima e figure chiave del Calendimaggio – come si prepara la Festa, quello che succede e succederà nelle varie giornate e altre curiosità, per vivere l’evento ancora più da vicino. Le interviste – realizzate dall’Ente Calendimaggio insieme a Magnifica Parte de Sotto e Nobilissima Parte de Sopra, con la disponibilità della Città di Assisi e della Regione Umbria, Banca Generali Private come main sponsor, il sostegno della Fondazione Perugia e la collaborazione di BN COM, Umbria Webcam e In Video – saranno trasmesse sul sito della manifestazione prima delle varie dirette dei quattro giorni della Festa. Per ulteriori informazioni è possibile visitare www.calendimaggiodiassisi.com e seguire le pagine Facebook e Instagram della manifestazione.

FOTO © Mauro Berti – Assisi News BN COM

© Riproduzione riservata