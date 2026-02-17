Calendimaggio, torna il Premio Lampone 2026, nel segno dell’ottocentenario e aperto anche agli alunni dei comuni limitrofi

Il Calendimaggio si apre sempre più al territorio, e lo fa a partire dalle scuole, nel segno dell’ottocentenario francescano. L’Ente Calendimaggio di Assisi ha indetto la trentunesima edizione del concorso “Carlo Lampone” per ricordare la figura di un assisano sostenitore della Festa di Calendimaggio e organizzatore appassionato di numerose edizioni. Quest’anno il premio Lampone 2026 è riservato alle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado dei Comuni di Assisi, Valfabbrica, Cannara, Bettona e Bastia; e ai bambini e ragazzi di 6-10 anni che vorranno partecipare al concorso anche al di fuori delle scuole, in autonomia, con l’obiettivo di coinvolgere anche chi, pur non frequentando le scuole locali, conosce e vive con entusiasmo la tradizione del Calendimaggio, promuovendo una partecipazione più inclusiva e ampia alla manifestazione.

Tutti gli elaborati del premio Lampone 2026 dovranno essere consegnati presso l’ufficio scuola del Comune di Assisi , negli orari di apertura e comunque non oltre le ore 12.00 del giorno 16 aprile 2026. La premiazione avverrà il giorno 20 aprile alle ore 10,30 presso la Sala della Conciliazione in Piazza del Comune. La Commissione Giudicatrice sarà composta da tre membri e da un rappresentante dell’Ente. “Quest’anno – spiega il presidente dell’Ente, Simone Menichelli – abbiamo scelto di non corrispondere premi in denaro, ma pensati per rendere l’esperienza del Calendimaggio ancora più speciale e partecipativa. Nello specifico ai vincitori della scuola dell’infanzia e primaria, compresi i partecipanti autonomi, andranno biglietti gratuiti per il palco durante il Calendimaggio dei Piccoli del venerdì, per vivere in prima fila la magia della festa. Le classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado riceveranno biglietti gratuiti per il palco il giorno di Madonna Primavera (giovedì), mentre gli alunni partecipano individualmente o in piccoli gruppi, potranno scegliere tra biglietti gratuiti per il palco il giorno di Madonna Primavera oppure la straordinaria opportunità di partecipare al corteo inaugurale della festa, indossando i costumi tradizionali e prendendo parte alla cerimonia della ‘Consegna delle Chiavi’”.

Due le possibilità di partecipazione al premio Lampone 2026, un disegno o un elaborato scritto, sempre sul tema “Francesco prima di Frate Francesco”. Nel caso del disegno, l’Ente Calendimaggio invita gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado a immaginare, “in occasione dell’ottocentenario della morte del Santo, Francesco da giovane, prima che diventasse il santo che tutti conosciamo. Il Calendimaggio lo celebra come ragazzo curioso e partecipe della vita della sua città, pronto a godere della bellezza del creato e della gioia della festa. L’elaborato dovrà raccontare questo momento di spensieratezza e meraviglia, in cui Francesco scopre la bellezza, la pace e la comunità, anticipando i valori che guideranno la sua vita futura”. Per quanto riguarda l’elaborato scritto, i partecipanti dovranno partire dall’incipit fornito: «”Francesco, vieni! Sta per iniziare il Calendimaggio!”. Francesco esitò un attimo, gli occhi colmi di curiosità, ancora ignaro del cammino che lo avrebbe atteso. “Dai, sarà bellissimo!”, chiamarono gli amici, tra canti e risate che sembravano sciogliersi nell’aria. Francesco annuì, sentendo nel cuore un fremito: “Va bene… voglio prendere parte a questa festa che unisce tutti e celebra la vita, la gioia e la rinascita di ogni cosa”. E così, tra colori che danzavano tra le strade, musiche che si intrecciavano con i profumi e i sorrisi della gente, Francesco sentì germogliare dentro di sé un amore profondo per la bellezza del mondo, per la pace e per l’armonia tra gli uomini, un’intuizione di ciò che sarebbe diventato…». Il bando completo con tutti i dettagli è sfogliabile a questo link https://online.fliphtml5.com/qxvl/bcsu/#p=1

