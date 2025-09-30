Creme e prodotti di bellezza rubati al supermercato: arrestato 25enne a Santa Maria

Il personale della Polizia di Stato del commissariato di Assisi, a seguito di accertamenti, ha denunciato per il reato di furto aggravato un 25enne, di origini marocchine, gravato da numerosi precedenti per i reati di furto con strappo, rapina, resistenza a Pubblico Ufficiale, per i quali è stato più volte arrestato. Nel caso specifico l’uomo ha rubato creme e prodotti di bellezza del valore di circa 80 euro ed è stato incastrato dalle telecamere.

È stato il responsabile di un supermercato di Santa Maria degli Angeli a notare il giovane che, dopo essersi aggirato con fare sospetto all’interno del locale, ha guadagnato l’uscita senza acquisti ma con uno zaino visibilmente pieno di merce. A quel punto, il titolare lo ha fermato chiedendo chiarimenti ma il 25enne, facendo finta di non aver sentito, si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. A quel punto il direttore ha deciso di chiamare il Numero Unico di Emergenza e chiedere aiuto alla Polizia di Stato.

Giunti prontamente sul posto, gli agenti assisani hanno avviato le attività finalizzate all’individuazione del responsabile del furto. Per ricostruire la dinamica degli eventi, i poliziotti hanno estrapolato le immagini dal sistema di videosorveglianza interna del supermercato, notando l’uomo che, dopo aver riposto della merce su un carrello, esclusivamente prodotti di bellezza per il viso e per il corpo per un ammontare di circa 80 euro, si è recato in una corsia poco frequentata per poi nascondere gli articoli dentro il suo zaino.

Grazie all’attività tecnica degli operatori del Posto di fotosegnalamento della polizia scientifica di Assisi, che hanno analizzato le immagini più chiare e nitide nelle quali i tratti somatici dell’uomo sono risultati maggiormente distinguibili, si è arrivati all’identificazione del giovane, il quale, al termine delle attività di rito, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.

