Scene di Parte del Calendimaggio 2022, le suggestive foto e i video delle rievocazioni notturne

Grazie alla collaborazione di Luigi Borrini (Nobilissima Parte de Sopra) e Roberto Berti (Ente Calendimaggio, le foto della Magnifica Parte de Sotto e le ultime tre della Nobilissima), AssisiNews è in grado di offrirvi uno sguardo alle scene di Parte del Calendimaggio 2022. Si tratta dei momenti tra i più chiusi e riservati del Calendimaggio di Assisi, quasi inaccessibili – se non da pochi fortunati e dai costumanti.

Ha aperto le danze la Nobilissima Parte de Sopra, con una narrazione che mercoledì sera ha rievocato “il percorso della vita e le sue stagioni. L’importanza dell’amore e dei sentimenti. La rinascita, che avviene ogni anno, con l’arrivo della primavera, come elemento di speranza e di rinnovamento”. La storia è stata quella di un ricco mercante che, sul finire della vita, si rende conto di non aver avuto una vita piena perché manca l’amore, ma la magia del Calendimaggio e della primavera gli permetterà di reincontrare la donna amata. (Continua dopo il video – link diretto)

Venerdì sera è toccato alla Magnifica, con delle scene in cui vengono raccontate “Ambizioni personali e rivalse filiali, minacce e violenze, ma anche il perdono e l'amore. Vicoli bui complici di efferatezze e taverne in cui si annida l’ambiguo e la violenza. Conventi salvifici e operose botteghe, in cui il mestiere può diventare arte o dannazione. E le donne, motore a volte oscuro e a volte manifesto, di una vicenda che intreccia la fredda economia, i sentimenti più profondi e la festa di Calendimaggio”. (Continua dopo il video – link diretto)

Dopo le Scene di Parte del Calendimaggio 2022, il Calendimaggio di Assisi, visibile anche in streaming grazie alla collaborazione con Umbria Webcam (link diretto) continua oggi con “Lo Spettacolo”: dalle 15 circa i cortei storici di Magnifica e Nobilissima ela lettura dei bandi di sfida. A sera, dalle 21.30, “La Tenzone”, con il suono della Campana delle Laudi e l’ingresso dei cortei della sera con gli spettacolari giochi di fuoco. Seguirà “Il Canto”, con la sfida canora dopo la quale i giurati si ritireranno per decidere l’assegnazione del Palio.

Foto © Luigi Borrini/Nobilissima Parte de Sopra e Roberto Berti/Ente Calendimaggio

© Riproduzione riservata