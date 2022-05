Cortei del giorno del Calendimaggio 2022, le foto e i video di Sotto e Sopra

Sta per concludersi la grande Festa di Assisi, che oggi ha visto i Cortei del giorno del Calendimaggio 2022. Ad assistere allo spettacolo, la presidente della Regione Donatella Tesei. (Continua dopo la foto)

Il corteo del giorno della Magnifica Parte de Sotto ha raccontato “le vicende di un cavaliere innamorato. Cercherà di dichiararsi alla sua bella ma essendo ancora acerbo e impacciato si troverà di fronte ai suoi limiti. Dapprima dovrà infatti affrontare un percorso di crescita personale per riuscire nell’intento da vero cavaliere. Tutto questo sarà possibile grazie a delle figure che lo indirizzeranno nel suo cammino. Perché nulla è la volontà senza la forza di sfidare ciò che ci fa paura. Riuscirà a conquistare il cuore della sua amata?”. (Continua dopo il video)

Per i Cortei del giorno del Calendimaggio 2022, lo spettacolo della Nobilissima Parte de Sopra ha invece messo in scena “il racconto di un nonno a suo nipote, di come “durante un viaggio abbia sconfitto Carabona, personificazione dei mali che si incontrano la vita. Attraversando estate, autunno e inverno, mette ordine nel cosmo sconfigge il nemico sovrannaturale e fa sì che possa tornare la primavera”. (Continua dopo il video)

Questa sera il gran finale del Calendimaggio 2022, con “Il Canto e La Sfida”: appuntamento dalle 21.15 con l’ingresso del Maestro de Campo, a seguire la sfida canora, i cortei serali e l’assegnazione del Palio, per decisione dei tre giurati, la professoressa Maria Cristina La Rocca per il settore storico, il maestro Roberto Maggio per il settore musicale e il regista Giacomo Battiato per lo spettacolo. Il Calendimaggio di Assisi è visibile anche in streaming grazie alla collaborazione con Umbria Webcam, dal sito www.calendimaggiodiassisi.com.

Foto Redazione Assisi News

