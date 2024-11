Farmacia comunale di Assisi, inaugurata la nuova sede: “Accogliente, accessibile, utile”

Si trova in via Fratelli Matteucci a Santa Maria, investimento da 500.000 euro

Da sabato 2 novembre la farmacia comunale di Assisi si trova nella nuova sede di via Fratelli Matteucci, 10, sempre a Santa Maria degli Angeli, tra il centro commerciale e il complesso residenziale Le Cave. I nuovi locali, di proprietà comunale, moderni e funzionali, sono stati realizzati grazie all’impegno dell’amministrazione comunale che ha sempre perseguito l’obiettivo di offrire alla cittadinanza e ai turisti un punto di riferimento di servizi di cura accogliente, accessibile e utile.

La nuova sede della farmacia comunale è stata realizzata dalla società Michelangelo costruzioni nell’ambito degli obblighi convenzionali del piano urbano complesso (cosiddetto Puc) di Santa Maria degli Angeli. A questo si aggiungono impianti e arredi realizzati con risorse di bilancio comunale. I nuovi spazi si sviluppano su circa 350 metri quadrati, oltre al magazzino del piano interrato per una superficie totale di 600 mq.

L’amministrazione comunale ha investito risorse per 500 mila euro al fine di dotare la farmacia di arredi e attrezzature informatiche e in particolare anche di un robot automatico per la consegna dei medicinali. La nuova sede risponderà in maniera ancora più efficace alle esigenze di salute e benessere della comunità, rafforzando il ruolo di questo presidio pubblico di cura come luogo di prossimità ed eccellenza nel settore sanitario. La palazzina dove sorge la nuova farmacia ospiterà anche degli ambulatori, sempre di proprietà comunale, che saranno messi a disposizione dei medici della zona tramite apposito avviso pubblico.

Per l’amministrazione comunale di Assisi “l’apertura della nuova sede della farmacia è motivo di soddisfazione pensando di offrire un servizio funzionale e moderno all’intera comunità”. Il numero telefonico della nuova farmacia comunale è 075-8043100

