Bar Barbetta a Cannara, vincita da 40.000 euro con un gratta e vinci (foto)

Festa grande a Cannaera per i quarantamila euro vinti al bar Barbetta. La fortunata vincitrice è infatti una persona della zona. Il bar, gestito da Vittor Ugo Barbetta, con la moglie Marisa e il dipendente Matteo (nella foto), non è nuovo a vincite del genere. “Qui ci fu una vincita di 33 mila euro al Superenalotto circa 7 anni fa e un’altra al gratta e vinci da 10 mila 5 anni fa”, ricordano i titolari del bar Barbetta, posando per la tradizionale foto di rito. E in breve tempo la notizia ha fatto il giro della città, anche visto che un cartello ‘celebratorio’ è stato affisso nel bar.

Poco meno di un anno fa, grazie a un cinque al SuperEnalotto, a Spello erano stati vinti oltre 74.000 euro, mentre a luglio 2020, sempre grazie a un cinque al Superenalotto, la fortuna aveva baciato Torchiagina di Assisi, dove erano stati vinti oltre 50.000 euro. Tra le vincite da citare, quella sempre al superenalotto fortunato alla ricevitoria Ziarelli di Santa Maria degli Angeli, con una vincita di 100.000 euro, mentre nel 2016 un fortunato assisano aveva vinto a Win for life 3.000 euro al mese per 20 anni. E poi ci sono le vincite pesanti, due in pochi mesi: in una ricevitoria di Spoleto, a gennaio, un giocatore aveva centrato una cinquina da più di 600 mila euro. A settembre 2020, super vincita alla tabaccheria 500 di Ponte Aia, lungo la Flaminia Ternana, a Narni: con un tagliando da 5 euro del tipo Miliardario, erano stati vinti 500.000 euro.

