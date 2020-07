Cinque al Superenalotto, la fortuna bacia Assisi

Un 5 da oltre 50.000 euro. Un giocatore di Assisi – riporta Agipronews – ha infatti centrato un “5” da 52.103,16 euro: la schedina vincente è stata convalidata nella tabaccheria di via Canini 47/A a Torchiagina di Assisi. Una notizia che ha fatto subito il giro dei social e non solo, con la caccia al fortunato che è partita immediatamente nella piccola frazione del comune della città Serafica. Un cittadino del territorio o addirittura un residente? Un turista di passaggio diretto o di ritorno dal mare o in qualche città d’arte?

La caccia al nuovo Jackpot ripartirà invece domani, quando per il “6” saranno messi in palio 11,8 milioni. In Umbria l’ultimo Jackpot è stato invece vinto a settembre del 2011, con 65 milioni conquistati a Gubbio”. Il “6” da 59,4 milioni è finito in Sardegna, a Sassari, ma anche l’Umbria ha messo a segno una vincita nel concorso del Superenalotto di martedì 7 luglio. Non è la prima volta che la fortuna bacia il territorio assisiate, con altre vincite avvenute negli anni scorsi.