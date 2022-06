Consiglio comunale dei ragazzi a Cannara, il sindaco è Carol Liguori

Insediato il consiglio comunale dei ragazzi a Cannara, alla presenza del sindaco Fabrizio Gareggia e dei consiglieri comunali: l’organo resterà in carica fino a maggio 2023. Quest’anno infatti, dopo due anni di pausa dovuta al Covid, si è tornati alla elezione del sindaco scelto tra gli alunni delle classi quinte della scuola primaria di Cannara. L’obiettivo principale è favorire l’inserimento dei ragazzi alla vita pubblica, affinché sentano le istituzioni come parte fondamentale per la loro crescita e possano condividere esperienze di partecipazione e condivisione, formulando proposte, suggerimenti, consigli, mettendo tutto il loro impegno e la loro responsabilità per diventare cittadini attivi e adulti responsabili.

A seguito di una vera e propria campagna elettorale, durante la quale i candidati hanno esposto i loro programmi e le loro idee ai votanti, si sono svolte le elezioni e il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi a Cannara si è formato. La Sindaca dei ragazzi è dunque Carol Liguori, che sarà affiancata dal Vice Sindaco Michele Bovi: i due potranno interagire personalmente con il sindaco del paese, e lo aiuteranno nel suo lavoro con proposte e consigli.

Sono stati inoltre nominati gli assessori, che si occuperanno di riferire le richieste e le idee del mondo giovanile al consiglio comunale, ognuno in base alla sua sfera di competenza. Beatrice Loreti è il nuovo assessore all’istruzione, Angelica Serano è l’assessore all’ambiente mentre Margherita Palmioli si occuperà di sport e tempo libero. Accanto agli assessori opereranno i consiglieri comunali, i quali svolgeranno le stesse funzioni dei loro omologhi adulti. Maddalena Binucci, Ettore Basile, Abigail Ciociola, Dominici Matilde e Emma Masciotti saranno quindi presenti alle assemblee. Nel suo primo discorso ufficiale, Carol ha esposto al Consiglio dei Grandi quali sono le esigenze, i desideri e perché no, anche i sogni dei ragazzi della sua età che vorrebbero vedere realizzati nei luoghi da loro frequentati quotidianamente: tra questi il miglioramento dei servizi legati alla scuola, mensa, palestra e giochi e la sistemazione dei marciapiedi per rendere le strade più sicure.

© Riproduzione riservata