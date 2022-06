Palio del Cupolone 2022, svelati stendardo e giuria; ci sono anche le taverne tipiche per gustare i sapori della Festa

Il taglio fortemente storico cui è ispirata l’edizione 2022 della Festa J’Angeli 800 Palio del Cupolone 2022 si riflette anche nel settore enogastronomico. Sarà infatti allestita, nei pressi della fontana di Santa Maria degli Angeli, la Locanda Posta e Cavalli, un punto di ristoro e bar che proporrà qualche assaggio dai sapori antichi, aperto tutti i giorni della festa dalle ore 19:00. Santa Maria degli Angeli era storicamente il luogo dove avveniva il cambio della Posta, ovvero la muta dei cavalli e riposo per le bestie; da qui il nome della Locanda.

“La scelta dell’allestimento di un piccolo punto ristoro – spiegano dal Palio del Cupolone 2022 – è stata determinata dal rispetto del territorio e dalla volontà di collaborare e coinvolgere il più possibile anche i ristoranti della zona, mediante l’organizzazione di una sorta di taverna diffusa, legata anch’essa al periodo storico, per invitare le persone a riavvicinarsi alle attività di ristorazione. L’Istituto Alberghiero di Assisi, ripercorrendo con dovizia la tradizione culinaria umbra dell’800, ha proposto piatti e ricette antiche, quali gli umbricelli con fave, pomodorini e guanciale croccante, i paninetti e companatico (cicoria, cipolla, asparagi e fave) ed il brustengo con crema di ricotta e miele, che caratterizzeranno i menù dei ristoranti aderenti, durante il periodo della festa”.

Hanno aderito all’iniziativa la Trattoria Santucci, la Trattoria da Elide, Convivium, Carnalmente, La Pregiutteria Casa Norcia, Hotel Los Angeles Ristorante, La Tavola Rotonda, Antico Ristorante Biagetti Nuova Gestione e il Ristorante Pizzeria Penny Lane, che proporranno, oltre il menù tipico di ciascuno di essi, anche piatti della tradizione ottocentesca. Dal 10 al 18 giugno 2022, a Santa Maria degli Angeli durante il Palio del Cupolone 2022, si potrà dunque godere dell’atmosfera storica ottocentesca, sapientemente ricreata con il concerto di musiche ed arie dell’epoca, cortei, scene e giochi, nonché piatti e sapori antichi. Ad assegnare il Palio – come ha svelato il Direttore Artistico Maurilio Breccolenti – la giuria composta da Silvia Tagliaferri costumista e scenografa, Giovanna Cappuccio attrice e regista e Francesco Gonzales, storico. (Continua dopo la foto)

Intanto sempre dal Palio del Cupolone 2022 si dà conto del Palio dipinto da Pietro Fragola da cui è nato anche lo stendardo che sarà assegnato al vincitore della Festa: “Il Professor Zavarella durante la presentazione dell’opera ha specificato che la parola Palio deriva dal termine latino Palium: indumento degli antichi romani. Con il passare dei secoli è divenuto il premio da conferire ai vincitori di una competizione. Queste tradizioni risalgono al periodo degli Liberi Comuni Italiani. La Eco di tale tradizione trova ancora vita in molte manifestazioni Italiane. Il Palio è la distinzione e l’emblema significante della manifestazione stessa ed è un bene museale di grande pregio. Il pittore Fragola, da qualche tempo, sta perseguendo continui studi di pittori e di tecniche di linguaggi, disegnatore del logo di Sant’Antonio Abate ha realizzato anche un dipinto collocato nell’Edicola della Madonna nei pressi del Podere Gemelli, di Santa Maria degli Angeli. Si è cimentato anche nell’interpretazione pittorica di Papa Pio X, esposta in una Collettiva Umbra”. (Continua dopo la foto)

“Pietro Fragola – si legge ancora nella nota – ha realizzato questo Palio rappresentando una parte essenziale che caratterizza Santa Maria degli Angeli, l’esito artistico che misura 50×80 è stato realizzato con tecnica mista: tempera e olio su tela. Il titolo di questa opera è: “Visita della Basilica di Santa Maria degli Angeli all’interno” Il pittore ha raffigurato con questa opera lo scrigno unico ed irripetibile della Porziuncola che fu donato dai Benedettini del Subasio a Francesco. La piccola chiesa luogo prediletto di Francesco e di Chiara per la quale Francesco ottenne il Privilegio dell’Indulgenza, gratuito il Perdono, risulta illuminata non solo da una luce bianca ma anche da una luce che sa di rimando allo spirituale. Pietro Fragola ha rappresentato una maestosa Chiesa dalle linee monumentali che da contorno a una piccola semplice e sobria chiesetta che contiene un affresco rappresentante la Madre Celeste. L’artista ha voluto suscitare con il suo esito artistico quel sano orgoglio di appartenenza negli angelani”.

Il giorno della presentazione del Palio è stato anche premiato il disegno del Palio dei Muje che si terrà l’11 Giugno alle ore 18:30 presso Piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli. L’Ente Palio J’Angeli 800 tiene particolarmente a ringraziare tutti i ragazzi e i docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “Galeazzo Alessi”, dell’Istituto Comprensivo Assisi 2, che come ogni anno hanno partecipato alla creazione del disegno per il Palio dei Muje, con un concorso grafico pittorico specifico.

Il disegno scelto per il Palio dei Muje è quello di Elisa Covarelli della classe 3°C, ma ringraziamo anche le altre ragazze che si sono classificate: Petrini Aurora della classe 2°F e Boccali Gemma della classe 2°C.

La condivisione con la scuola e il coinvolgimento del territorio è necessario come ha anche detto il Sindaco Stefania Proietti per dar vita a una vera “Comunità Educante”.

La Preside dell’Istituto, la Dott.ssa Chiara Grassi ha rinnovato la grande disponibilità verso le iniziative dell’Ente rilanciando l’invito a collaborare nei prossimi anni anche per la formazione dei prossimi giocatori dei Muje. La Dirigente ha sottolineato l’impossibilità di questi anni di far entrare esperti esterni a scuola ma ha espresso il desiderio che nei prossimi anni i Responsabili dei Giochi possano venire dal mese di Gennaio presso gli ambienti scolastici, collaborando con gli insegnanti, per rendere gli alunni partecipi e informati dei giochi a loro dedicati.

