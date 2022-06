Festa dell’Arma dei Carabinieri 2022, tra i premiati il comandante della compagnia di Assisi Vittorio Jervolino (foto)

C’è anche Vittorio Jervolino, capitano della compagnia carabinieri di Assisi, tra i premiati per meriti acquisiti nel corso delle attività di servizi alla festa dell’Arma dei Carabinieri 2022. L’Arma – istituita il 13 luglio 1814 dal Re Vittorio Emanuele I, celebra la ricorrenza in occasione della rievocazione della concessione della prima medaglia d’oro alla Bandiera di guerra avvenuta il 5 giugno 1920.

“I nostri complimenti, da parte mia e dell’amministrazione, al Comandante della Compagnia di Assisi, Capitano Vittorio Jervolino per il riconoscimento ricevuto per meriti acquisiti nel corso delle attività di servizio”, scrive il sindaco Paola Lungarotti, sottolineando come “Alla festa dell’Arma dei Carabinieri a Perugia, svoltasi ai Giardini del Frontone, era presente anche la moglie del defunto Brigadiere Capo Fiorenzo Meccariello, carabiniere di origini bastiole ricordato tra le vittime del Covid dal Comandante della Legione Carabinieri Umbria Generale di Brigata Antonio Bandiera”.

A Perugia erano stati allestiti alcuni stands allo scopo di illustrare le attivita’ dell’arma dei carabinieri in specifici settori, in particolare:

• uno dedicato alle indagini scientifiche con la presenza di attrezzature per i rilievi dattiloscopici, kit per le analisi degli stupefacenti, robot anti- sabotaggio in dotazione agli artificieri dell’arma;

• uno curato dal Nucleo tutela patrimonio culturale con esposti una serie di reperti artistici, archeologici quali vasi e monete di origine dauna, un’ urna cineraria etrusca , quadri falsi e oggetti provento di furti all’interno di luoghi sacri;

• uno allestito dal reparto biodiversità di Assisi con la presenza di specie di animali protette salvati e curati dai militari forestali;

• uno predisposto dal Cites dei Carabinieri forestali con reperti quali avorio, pellami e pellicce di animali protetti confiscati presso le dogane, materiale didattico illustrativo inerente il ciclo vitale della flora e della fauna in particolare delle specie in via d’estinzione.

La mattinata si è aperta con la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai caduti dell’arma dei carabinieri, all’interno della caserma G. Garibaldi, da parte del comandante della legione carabinieri umbria, e del presidente dell’associazione nazionale carabinieri Umbria, che hanno reso omaggio ai caduti. Nel corso della mattinata è stato anche tracciato il profilo dell’attività operativa: l’Arma in Umbria procede per il 74% del totale dei delitti commessi nella regione, in particolare. Tra l’altro – il bilancio completo su Umbria Social – è stato ricordato come “Un tangibile esempio di efficienza operativa della nostra istituzione nel ruolo -sempre più significativo – di polizia ambientale: in tale contesto il neonato “Premio Ambiente”, appena istituito, al Comandante dell’aliquota radiomobile della compagnia di Assisi, il maresciallo maggiore Angelo Vecchio”. Importante anche il contributo del reparto biodiversità di Assisi specializzato in formazione ambientale, ha promosso un progetto di educazione che ha interessato oltre 60 istituti scolastici umbri chiamato “Un albero per il futuro” che prevede la donazione e messa a dimora nelle scuole di numerose specie vegetali autoctone.

Presente alla celebrazione Stefania Proietti, presidente della Provincia di Perugia e sindaco di Assisi. “Una cerimonia bella e sentita – commenta Proietti – un’occasione per esprimere i ringraziamenti a nome delle nostre comunità agli uomini e alle donne dell’Arma che tutti i giorni svolgono il loro lavoro con abnegazione e spirito di sacrificio per garantire la nostra sicurezza. I complimenti, da parte mia e dell’amministrazione comunale, al Comandante della Compagnia di Assisi capitano Vittorio Jervolino, per il riconoscimento ottenuto e congratulazioni a tutti gli altri premiati”.

