Strabismi e Freetime: nel 2023 a Cannara (e dintorni) il teatro è giovane e di qualità

Al via da gennaio un ricco cartellone di eventi al via da gennaio e fino a settembre

Il Teatro di Cannara, Strabismi e FreeTime presentano il ricco programma di eventi lungo tutto il 2023, tra cui “Strabismi Beyond Borders” che toccherà i territori di Cannara, Foligno, Assisi, Gualdo Tadino, Bevagna, Norcia e Perugia. Si partirà il 21 gennaio da Assisi con lo spettacolo/cena “Nato Cinghiale” del duo Contini/Sesti, per poi passare il 18 febbraio al Teatro Talia di Gualdo Tadino con “Ionica” sulla vita del primo testimone di giustizia della fascia ionico/catanzarese.

A marzo tra Cannara e Foligno “Overview – esperimenti organizzativi di un progetto artistico” – che, nella sua prima edizione in agenda dal 16 al 19, vedrà protagoniste le nuove produzioni artistiche delle compagnie Qui e Ora Residenza Teatrale, La Confraternita del Chianti, Alessandro Sesti, Tiziana Francesca Vaccaro e Créature Ingrate. Ci sarà spazio anche per la collaborazione con Umbria Factory Off di Spazio Zut di Foligno, infatti “Overview” ospiterà anche lo spettacolo “Vecchi si nasce” di Maria Anna Stella, vincitrice della menzione speciale al premio Cantiere Risonanze 2021. Siprosegue il giorno di Cantine Aperte presso la nuovissima cantina Plani Arche di Roberto Di Filippo ed Elena Pompei, con il concerto di Fuzzo Raimi, già vincitore dell’Arezzo Wave Umbria, e i Greasy Kingdom, band glam rock dalle origini assisane e folignati. Nel mese di Giugno avrà luogo, a Campi di Norcia e Foligno, lo spettacolo di Silvio Impegnoso “C’era una volta in Umbria” ispirato alla storia vera del genio della truffa folignate, cui è attribuito il nome di fantasia di Dr. Cavadenti.

A maggio è la volta del Festival di Primavera, che fa parte del progetto Strabismi Beyond Borders, ma è il frutto della sinergia tra Strabismi ed il teatro Thesorieri di Cannara (Ass. FreeTime). Dedicato a bambini e famiglie e che attraverserà più Comuni dell’Umbria, porterà sulla scena, dal 15 al 21 Maggio, matinée rivolti agli alunni dell’istituto comprensivo Bevagna Cannara e serali per tutte le famiglie. Parola d’ordine dell’evento sarà “Rigenerazione”, che si rifà alla mission dell’associazione Free Time, dal 2015 impegnata a restituire valore artistico a luoghi altrimenti in disuso come il Teatro Thesorieri, l’auditorium S. Sebastiano e, di recente, il Museo Città di Cannara che nei primi mesi di gestione ha fatto registrare un significativo incremento di visitatori.

Ad aprire la rassegna sarà ILLOCO Teatro con “U.MANI”, una rappresentazione sull’elaborazione del lutto in età pre adolescenziale. Sarà, poi, la volta di “Come quando è primavera” della Compagnia Binario 1310 che racconta la condizione delle bambine Bacha Posh, e di “Capitani Coraggiosi” di Bam!Bam! Teatro che affronta la fase della crescita nel bambino e l’importanza dell’impegno e del sacrificio per realizzare i propri obiettivi. Sul palco anche “L’origine dell’eroe” di Giacomo Sette, che parla della perdita del genitore come figura guida e del passaggio dall’età giovane a quella adulta. Spazio anche per lo spettacolo “Barbablù” del trio Sesti/Contini/Fumo, spettacolo ideato per non vedenti, intorno all’omonima fiaba a partire dal libretto dell’opera di Bartòk. A chiudere il cartellone del Festival di Primavera, il prodotto del laboratorio teatrale condotto da Strabismi nelle scuole di Cannara.

A giugno a Cannara, nel borgo di Collemancio, entrerà nel vivo il progetto artistico ”urVINum Hortense Festival” con i concerti dei Trouvez Margot, Ducky 13, Surd Ensamble, Puscibaua e Silvio Impegnoso, i Cinquantini e i Trina Luna. Attenzione anche in questo caso per i giovanissimi, con lo spettacolo de lo Stramagante Mr.Dudi “Li prodigi de lo bagatto”. Il festival ospiterà anche lo spettacolo “Nato Cinghiale” del duo Sesti/Contini che attraverso il racconto della caccia al cinghiale in Umbria, affronta la tematica del rapporto padre figlio. Al termine dello spettacolo momento conviviale in cui il pubblico mangerà lo spezzatino preparato dall’attore durante la performance. A settembre infine giungerà alla nona edizione Strabismi 2023, il festival di teatro, musica e danza contemporanea che dal 2018 prende vita nel borgo di Cannara e che per dieci giorni rende il paese vivo e frizzante con concerti, spettacoli, incontri tra artisti e spettatori e mostre di arte contemporanea.

Sei spettacoli work in progress saranno selezionati dal bando nazionale “Exotropia” che ha la funzione di scouting per i giovani talenti teatrali e della danza. A completare la programmazione di Strabismi 2023, due lavori della compagnia D’aria Fresco cui sarà dedicato il focus sui giovani talenti attraverso la conduzione di un laboratorio di teatro/danza nell’ambito del progetto Nazionale Risonanze Network di cui Strabismi è fondatore: “0741911148”, che affronta il tema della solitudine, e “He and Me”, che pone al centro il concetto di malattia mentale. Spazio anche al vincitore dell’edizione 2022, la compagnia Pars Construens, che in “Verderame” accende una riflessione sulla malattia psichica e la sua proliferazione nella società come un fungo invisibile che sparge le sue spore tramite l’aria.

