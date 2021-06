Volontariato cannarese premiato durante la Festa della Repubblica 2021

Nell’ambito delle celebrazioni per la 75a Festa della Repubblica, l’Amministrazione Comunale ha premiato tutti i volontari che in questi mesi di pandemia si sono adoperati per supportare la popolazione. Sin dai primi giorni di emergenza è stato attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile che ha coordinato, grazie alla supervisione di Giorgio Agnello, Presidente del Consiglio Comunale di Cannara, diverse attività fondamentali con il volontariato cannarese: consegna dei generi di prima necessità e farmaci, pagamento di bollette delle utenze, consegna dei buoni spesa, orientamento e informazione alla popolazione.

Nella seconda fase dell’emergenza, inoltre, grazie al volontariato cannarese e alla collaborazione con la Farmacia della Fondazione IRRE, è stato realizzato uno screening della popolazione con test sierologici gratuiti, mentre agli studenti cannaresi sono stati eseguiti i tamponi rapidi messi a disposizione gratuitamente dalla Regione Umbria. Le attività sono state svolte secondo tutte le prescrizioni anti-covid presso il Palazzetto dello Sport di Cannara, opportunamente allestito per tale funzione.

“Sono particolarmente orgoglioso – ha affermato il sindaco di Cannara Fabrizio Gareggia durante la cerimonia – della straordinaria risposta che la nostra comunità ha saputo dare alla crisi. Tantissime persone, oltre ai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile coordinati dall’Architetto Agostino Tardioli, si sono messe a disposizione con passione e impegno per far si che nessuno si sentisse abbandonato a se stesso. In questo giorno così importante, nel quale festeggiamo la nostra Repubblica, la solidarietà si manifesta ancora una volta come il legante che unisce i cittadini e li rende più forti rispetto ad ogni avversità. Voglio esprimere un ringraziamento particolare al Lgt. Giorgio Agnello che ha messo a disposizione della nostra Amministrazione le competenze ed abilità maturate durante la carriera militare, organizzando le attività di volontariato in maniera più che efficiente e si è prodigato per assistere la popolazione, visitando personalmente tutti i nuclei familiari colpiti dal virus”. Attestati di riconoscenza sono stati consegnati anche alla Confederazione delle Misericordie e alla Croce Rossa Italiana che hanno fornito volontari e mezzi per le attività sanitarie e di supporto.

