Premio Braccio Fortebraccio 2022, tra i vincitori Bianca Maria Tagliaferri e Gino Sirci

Ci sono anche Gino Sirci, presidente della Sir Safety Perugia Volley e Bianca Maria Tagliaferri, dirigente scolastico dell’Istituto Alberghiero di Assisi,tra i premiati della seconda edizione del Premio Braccio Fortebraccio 2022, ideato e promosso dal Centro sportivo educazione nazionale (Csen) della provincia di Perugia, dà appuntamento a venerdì prossimo, 21 ottobre, presso la sala convegni del Grand Hotel di Assisi alle 18.

Il premio è riservato a personalità della cultura, società civile, medicina, scienza, giornalismo, volontariato e sport. «L’iniziativa, coordinata dal presidente provinciale del Csen Giuliano Baiocchi, si ispira a Braccio Fortebraccio, condottiero e capitano di ventura che – spiegano gli organizzatori – in pieno Medioevo guardava al futuro. Nato nella parrocchia perugina di San Donato a Elce, era schierato dalla parte dei nobili in una Perugia dilaniata dalle lotte interne. Il valore che questo premio trasmette è la volontà e la determinazione nel riuscire a raggiungere gli obiettivi». I riconoscimenti di Csen Perugia vengono assegnati da una commissione presieduta da Giuliano Baiocchi con il segretario Csen Leonardo Belardi, i giornalisti Ettore Bertolini, Massimo Boccucci, Antonello Brughini e Mario Mariano.

Alla cerimonia saranno presenti i sindaci di Assisi, Stefania Proietti, e di Deruta, Michele Toniaccini, che ospiterà l’edizione del 2023. È anche annunciata la presenza della Compagnia del Grifoncello. A salire sul palco per ricevere il Premio Braccio Fortebraccio 2022, oltre a Sirci e Tagliaferri, saranno il giornalista e scrittore Elio Clero Bertoldi; Federico e Sergio Cenci, dell’associazione «Avanti tutta» legata al fratello Leonardo; il medico chirurgo Marino Cordellini; il giornalista Alex Frosio della Gazzetta dello Sport con la madre Nadia in memoria di Pierluigi Frosio, compianto storico capitano del «Perugia dei miracoli»; il medico, professore universitario e ricercatore Paolo Gresele dell’Università di Perugia; Franco Penna, personaggio di spicco del judo nazionale; l’ex calciatore e allenatore Massimo Roscini, da anni volontario dell’Associazione umbra per la lotta contro il cancro); Angela Turchetti, direttrice del Museo archelogico nazionale dell’Umbria e Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone a Perugia.

