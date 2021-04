Acquedotto e metanodotto, lavori al via a Castelnuovo

Sono iniziati oggi, mercoledì 7 aprile 2021, i lavori di estensione della rete acquedottistica in via del Cardeto a Castelnuovo. L’importo complessivo dell’intervento è di circa 37.000 euro e rientra nel progetto di estensione delle reti dell’acquedotto e della realizzazione delle nuove linee fognarie a Rivotorto, Castelnuovo e Passaggio di Assisi, approvato dalla giunta lo scorso novembre. Sempre in via del Cardeto verrà contestualmente realizzata ad opera di Assisi Gestione Servizi l’estensione della linea metanodotto. Al termine dei lavori per acquedotto e metanodotto, che dureranno circa un mese, verrà ripristinato l’intero manto stradale.

Come reso noto a febbraio 2020, ben 400 mila euro era il finanziamento previsto dal Comune nel 2019 per risolvere il problema dell’acqua nel territorio comunale. La cifra stanziata e già appaltata, con lavori in corso che termineranno entro l’anno, è il doppio di quella già prevista per l’anno precedente. In tre anni l’amministrazione ha realizzato 8 km di nuove condotte idriche raggiungendo decine di famiglie che non avevano acqua potabile, molte delle quali impossibilitate ad utilizzare i pozzi a causa dell’inquinamento delle falde. Proprio in quell’occasione si era parlato di via del Cardeto dove, insieme a via Fonte Pallotta a Capodacqua, il progetto era stato approvato e anche appaltato, con la partenza dei lavori (poi slittata dalla pandemia) prevista entro l’estate.