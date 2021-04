Ponte dei Galli, lavori quasi terminati: pronte la strada e le protezioni (foto)

Sono praticamente terminati i lavori per la messa in sicurezza di via Ponte dei Galli, intervento finanziato con 4 milioni concessi, grazie all’interessamento dell’amministrazione comunale, dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Incaricato di effettuare i lavori era il Comune per conto della Protezione civile nazionale. Nell’autunno del 2019 è stato assegnato il contributo e poi redatto il progetto tecnico.

Successivamente sono stati interpellati tutti gli enti competenti per le autorizzazioni (Soprintendenza in primis) e i lavori, dopo l’allestimento del cantiere di Ponte dei Galli, sono partiti a maggio 2020. Un cantiere atteso da oltre 50 anni, visto che la strada, che da San Giacomo scende al bosco di San Francesco, necessitava di un intervento strutturale della carreggiata per rispondere ai criteri di sicurezza della viabilità dei cittadini.

Nello specifico il progetto ha riguardato poco più di un chilometro della via comunale Ponte dei Galli, ora a senso unico. L’intervento si era reso necessario per assicurare la stabilità del corpo stradale interessato da anni da fenomeni di dissesto idrogeologico e smottamenti sia a monte che a valle; è stato realizzato anche un sistema di tenuta per eliminare gli scivolamenti di materiale terroso proveniente dal versante a monte della strada che in passato si verificavano in occasione delle piogge e per drenare le acque impedendone l’infiltrazione nell’asfalto. Al termine dei lavori di pavimentazione, oltre alla segnaletica, verranno ripristinati gli stalli del parcheggio esistente presso Porta San Giacomo e un apposito camminamento per i numerosi pellegrini che percorrono questa strada sulla quale si intersecano tre importanti cammini turistici.