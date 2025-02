Ad Assisi il convegno dedicato al lavoro dignitoso e sostenibile

Si è svolto sabato 15 febbraio, presso il DigiPASS di Assisi, il secondo convegno dedicato al lavoro del progetto NaturalMente Umbria, dedicato all’equilibrio sociale e lavorativo. L’incontro ha visto la partecipazione di esperti provenienti da diversi ambiti, che hanno condiviso il loro punto di vista su tematiche legate alla sostenibilità, al benessere e al valore umano nel contesto lavorativo.

L’evento è stato aperto da Michelangelo Ceccarelli, CEO di TTreePhi e responsabile del progetto, che ha illustrato le finalità dell’iniziativa e il programma della giornata. Dopo i saluti dell’assessore Massimo Paggi in rappresentanza dl Comune di Assisi, il primo intervento è stato a cura di padre Marco Asselle, frate minore ed esperto in formazione aziendale, che ha approfondito il paradigma dell’ecologia integrale introdotto da San Francesco d’Assisi. Padre Marco ha proposto una visione alternativa del valore, non misurato dal PIL come nel paradigma tecnocratico, ma dal BES (Benessere Eco Solidale), concetto che invita a ripensare il progresso in termini di benessere globale e sostenibile.

A seguire, Fabio Bortesi, esperto di sostenibilità aziendale, ha trattato il tema della responsabilità ambientale nelle imprese, raccontando la sua esperienza nel progetto Cultipharm. Nel pomeriggio, Kevin Boyd, master trainer e facilitatore di risorse umane, ha sottolineato l’importanza del capitale umano nelle organizzazioni, spiegando come gli investimenti in formazione e sviluppo delle persone possano portare a risultati concreti e duraturi. Cinzia Bizzarri, counselor sistemico, HR e recruiter, ha poi illustrato il ruolo del counselor nelle aziende. Grazie alla sua interazione con i team, il counselor è in grado di creare un ambiente comunicativo e relazionale favorevole al cambiamento.

La giornata si è conclusa con una tavola rotonda dal titolo Lavoro, Benessere e Sostenibilità: un dialogo aperto per il futuro delle organizzazioni, a cui hanno partecipato l’ing. Alessio Lutazi, Consigliere Delegato TSA S.p.A. e Rappresentante AIDP Umbria, Laura Minni di Unoenergy, e Fabiola De Toffol, PMP per Organica.

NaturalMente Umbria è un progetto di TTreePhi in collaborazione con AboutUmbria, patrocinato da Regione Umbria, RAI Umbria, ANCI Umbria, AIDP, e dai Comuni di Assisi, Bettona, Norcia e Perugia.

Sponsor dell’evento sono state le aziende Corebook Multimedia & Editoria, Grafox, Unoenergy e Peppe Artwork.

I prossimi appuntamenti di NaturalMente Umbria saranno:

