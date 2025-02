Assisi e Siena omaggiano l’artista Claudio Carli: evento alla Sala della Conciliazione (foto)

Esposto anche il bozzetto originale del drappellone in cui l'artista seppe interpretare con grande sensibilità il legame tra il Santo e la città

Un omaggio a Claudio Carli dalla sua città di nascita e da quella di adozione: Siena e Assisi si sono unite nel ricordo dell’artista scomparso nel 2021 che nel 2012, ispirandosi al Cantico delle Creature ma anche agli ottocento anni della prima visita di San Francesco a Siena, dipinse il drappellone per il Palio di luglio, vinto dalla contrada Capitana dell’Onda.

Un legame che è stato ricordato sabato 23 febbraio pomeriggio, nella sala della Conciliazione del Palazzo comunale di Assisi. L’incontro intitolato “In Hoc Palio Vinces”, ha visto anche l’esposizione del bozzetto originale del drappellone in cui Claudio Carli seppe interpretare con grande sensibilità il legame tra il Santo e la città, incorporando nel drappo riferimenti significativi alla sua vita e alla sua spiritualità. Pittore, fotografo, artista a tutto tondo, punto riferimento culturale della città, Claudio Carli si aggiudicò la possibilità di dipingere il drappellone del Palio di luglio 2012, dedicato alla Madonna di Provenzano, in esito a un concorso di idee bandito dal Comune di Siena. Al centro del drappo posizionò il saio cinerino e rattoppato di San Francesco, che realizzò con stracci a trama grossa, accanto al vestito rami d’ulivo e una strofa del Cantico delle Creature dedicata a “sora nostra madre terra”. Un’opera essenziale e al tempo stesso ricca, come la vita di Francesco d’Assisi, accolta con entusiasmo dalla comunità senese e conquistata dalla Contrada dell’Onda, che mai aveva vinto nel secolo. Rimasta nella storia di Siena e di Assisi stessa, è oggi esposta nel museo della Contrada Capitana dell’Onda.

All’evento ha partecipato una delegazione della città di Siena, con il presidente del consiglio comunale Davide Ciacci e il priore della Contrada Capitana dell’Onda, Massimo Spessot. Hanno portato i saluti Valter Stoppini, sindaco f.f. di Assisi e Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria. A seguire, gli interventi di Ezio Genovesi e Mario Romagnoli, curatori della mostra “Assisi nel ‘900”, allestita in Pinacoteca comunale con diverse opere di Claudio Carli, di Diego Consales, autore del libro “In Hoc Palio Vinces”, di Mario Civai, storico dell’arte, e di Mauro Balani, amico ed estimatore di Carli. Ha moderato l’iniziativa Paolo Mirti, assessore all’Unesco di Assisi. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

