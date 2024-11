Ad Assisi l’hackathon Tech for SHRINEs per migliorare la sicurezza dei luoghi di culto

Si verrà al contempo a creare una rete interconfessionale e multidisciplinare per aumentare la consapevolezza degli attuali rischi e delle minacce legati a questi luoghi

Da ieri fino a mercoledì 27 novembre si svolge ad Assisi l’evento internazionale “Tech for SHRINEs”, una competizione tecnologica (hackathon) che ha l’obiettivo di sviluppare e far conoscere soluzioni tecnologiche all’avanguardia per proteggere i luoghi di culto e salvaguardarne i valori culturali ed etici.

Tech for SHRINEs è una “competizione-evento” al quale partecipano, a vario titolo, esperti di diversi settori dell’informatica: sviluppatori di software, programmatori e grafici, interessati soprattutto alla protezione dei luoghi di culto. Al fine di individuare le soluzioni più efficaci per contrastare i rischi e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle minacce esistenti, è stato organizzato ad Assisi un Hackathon “Tech for SHRINEs“, dal 25 al 27 Novembre 2024, dove un comitato di esperti selezionerà la soluzione tecnologica più appropriata.

Il progetto SHRINEs si pone dunque come obiettivo quello di migliorare la sicurezza dei luoghi di culto, creando al contempo una rete interconfessionale e multidisciplinare per aumentare la consapevolezza degli attuali rischi e delle minacce legati a questi luoghi. A sostegno del Consorzio SHRINEs, composto da 10 partner, tra cui 4 organizzazioni religiose (cattoliche, ebraiche, musulmane e protestanti), il coinvolgimento multidisciplinare di altri attori, tra cui enti pubblici e privati, istituzioni accademiche, forze dell’ordine e altri gruppi religiosi, contribuirà all’identificazione di soluzioni tecnologiche innovative e misure di mitigazione efficaci.

“L’amministrazione comunale di Assisi – si legge in una nota – è orgogliosa di co-organizzare questa iniziativa, che coniuga innovazione, sicurezza e spiritualità, e che si svolge in un contesto di eccezionale significato storico e simbolico. L’hackathon rappresenta un’opportunità unica per la partecipazione di oltre 150 esperti, con 11 team di innovazione che presenteranno le loro soluzioni davanti a 10 valutatori di alto livello e un panel di oltre 10 potenziali investitori. È previsto il coinvolgimento di 8 gruppi religiosi, più di 25 keynote speaker, 3 workshop tematici e la presentazione di oltre 15 progetti finanziati dall’Unione europea”.

La giornata conclusiva dell’evento, mercoledì prossimo, sarà aperta alla stampa e si terrà, a partire dalle 9, presso il Centro Convegni “Colle del Paradiso”, in Piazza San Francesco 2. Dopo i saluti istituzionali e una serie di panel e tavole rotonde, alle 11.30 ci sarà l’annuncio dei quattro finalisti della challenge e quindi la conclusione dell’evento.

