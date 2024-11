Il Museo della scuola trasloca da Castelnuovo a Terni

Dopo l'abbattimento a marzo della ex scuola elementare per costruire un nuovo asilo nido, gli oggetti erano stati messi in un capannone e abbandonati

Lieto fine per il Museo della Scuola che da Castelnuovo di Assisi si sposta a Terni anche grazie all’interessamento di una delle aderenti all’Associazione Gruppo in Arte di Bastia Umbra. A renderlo noto il creatore dell’esposizione, il professor Antonio Mencarelli.

“Avevo fatto una promessa di donazione al Comune di Assisi di tutti gli oggetti del Museo della Scuola allestito in decenni di ricerche, collezionando documenti e reperti mettendoci tutto il mio impegno e l’amore per la storia; l’ho ritirata dopo 14 anni perché senza alcun preavviso ho ricevuto una comunicazione che mi ordinava di liberare i locali nel giro di una settimana”, spiega il professore. Il museo, nato nel 2010, nei locali dell’ex scuola elementare della frazione allora appena ristrutturata con un investimento di 270 mila euro derivanti dai contributi del terremoto, “ha avuto una lunga storia di successi: è stato visitato con soddisfazione da studenti ed insegnanti delle numerose scolaresche provenienti anche da fuori regione – dice Mencarelli – che hanno potuto vedere come erano fatti i libri di scuola, i banchi, i calamai, le penne con i pennini i registri di classe del secolo scorso, scomparsi ormai da tempo”.

Nei mesi scorsi gli abitanti di Castelnuovo si erano mossi per salvare la ex scuola elementare che, oltre al Museo, ospitava anche un centro diurno per disabili gravi e la sede della Pro loco; la struttura era stata abbattuta a marzo per fare spazio a un asilo nido per cui sono stati intercettati i fondi del Pnrr. I “reperti” del Museo della Scuola erano stati ammassati in un ex capannone industriale, dove c’è il rischio di un rapido deterioramento. Grazie all’interessamento dell’Associazione Gruppo in Arte di Bastia Umbra nelle persone del presidente Marco Caccinelli e di Nadia Pellegrini, è stata contattata l’assessore alla cultura del Comune di Terni Michela Bordoni che – si legge in una nota – “ha subito mostrato il suo interesse ed ha voluto incontrare il Prof. Mencarelli a cui ha sottoposto alcune soluzioni immobiliari di proprietà comunale dove si possono trovare i 300 mq necessari per una esposizione ottimale del Museo della Scuola a Terni. Prosegue così il cammino dell’Amministrazione Ternana nell’arricchimento della proposta verso una platea di turisti più ampia possibile, aggiungendo questo interessante argomento tra i tanti altri in cantiere”.

