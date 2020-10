Meteo Assisi 16-18 ottobre 2020: instabilità venerdì e sabato, domenica torna il sole

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 16-18 ottobre 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno e ben trovati, con questa settimana possiamo definire raggiunto il traguardo del pareggio di bilancio pluviometrico che si dovrebbe avere in questo preciso momento dell’anno dopo il deficit di precipitazioni molto elevato accumulatosi da inizio anno. Ebben si, la natura è riuscita nell’intento di compiere quel “miracolo” che era quanto mai auspicabile dati statistici alla mano, tanto che, molto probabilmente, chiuderemo anche questo 2020 con un accumulo totale di precipitazioni in linea con i valori statistici annuali medi della nostra Umbria.

Certamente veniamo, per ripristinare lo stato di normalità, da un periodo assai grigio e spesso piovoso oltre che più freddo del normale ma le ottobrate romane saranno sempre possibili come vuole la tradizione e nel corso della prossima settimana ve lo anticiperò in chiusura di questo editoriale ne avremo un primo assaggio.

Intanto come sempre vediamo insieme il meteo Assisi 16-18 ottobre 2020, con uno sguardo anche all’Umbria per questo fine settimana in arrivo.

Oggi venerdì: la giornata più grigia e scura della serie con diverse occasioni di piogge diffuse un po’ a tutto il territorio regionale. brevi e poco significativi gli eventuali sprazzi di sole nel corso della giornata. Rischio invece di rovesci di pioggia anche temporaleschi. Clima che permane più freddo del normale soprattutto di giorno, le minime infatti si attesteranno su valori vicini alle medie trentennali di Ottobre. Ventilazione debole a tratti moderata dai quadranti meridionali.

Sabato: giornata instabile con momenti di sole più diffusi rispetto al venerdì, ma con ancora occasione per residue piogge e qualche locale temporale . Ventilazione debole a tratti moderata in rotazione dai quadranti occidentali tra w-sw.

Domenica infine il tempo volge al miglioramento con ritorno a condizioni decisamente più stabili e soleggiate. ATTENZIONE alle possibili riduzioni di visibilità al primo mattino e durante la notte per la comparsa di foschie o banchi di nebbia alcuni anche molto densi. Clima che permane molto umido e freddo di notte ma via via meno freddo di giorno . Ventilazione debole o comunque poco significativa dai quadranti nord-occidentali in prevalenza. Massime in aumento anche sensibile fin su valori tra 18 e 19 gradi.

Nel corso della prossima settimana infine e poi concludo, almeno per la prima parte a prevalere sarà nettamente il sole e le temperature resteranno su valori in media con il periodo. A tutti voi e concludo l’augurio di trascorrere un sereno weekend e il consiglio di sfruttare la giornata di domenica per fare passeggiate o comunque uscite all’aria aperta! A presto!