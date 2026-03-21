Aggressione a una donna mentre è in pizzeria col figlio: denunciati in due

Era in pizzeria col figlio quando è stata aggredita da due persone, una delle quali l’ha poi successivamente anche minacciata: per questo la donna ha deciso di chiamare la polizia che ha denunciato due persone, un uomo di 53 anni per minacce e una donna di 41 anni per minacce e lesioni personali. Gli agenti del commissariato di Assisi guidato dal primo dirigente Francesca Domenica Di Luca sono intervenuti in una pizzeria bastiola a seguito di chiamata al numero unico di emergenza, per una segnalazione di aggressione ai danni di una donna. La vittima ha riferito che, mentre si trovava all’interno del locale insieme al figlio, è stata avvicinata da due persone a lei note e, al termine di un acceso diverbio, è stata minacciata e poi aggredita fisicamente. La donna ha riportato alcune ecchimosi al collo e al volto, si è recata presso il pronto soccorso per le cure del caso dove le sono state diagnosticate lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. Dagli accertamenti svolti, è emerso che tra le parti vi erano già stati in passato delle liti per le quali era stata presentata una denuncia; dopo l’aggressione in pizzeria la donna avrebbe ricevuto ulteriori messaggi minatori da parte di uno degli aggressori, e per questo ha sporto querela: al termine degli accertamenti di rito, un 53enne e una 41enne sono stati come detto denunciati.

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