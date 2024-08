Al via la riqualificazione energetica di 28 edifici pubblici: saranno più green e sostenibili

Saranno 28 gli edifici pubblici del Comune di Assisi coinvolti dal progetto di riqualificazione energetica avviato da ENGIE, tra i principali player in Italia per la decarbonizzazione e l’amministrazione comunale. Gli interventi garantiranno una gestione efficiente degli impianti e la riduzione dei consumi energetici degli stabili pubblici a maggior impatto ambientale. L’iniziativa è in linea con gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione del Paese e a livello europeo, che affidano alla pubblica amministrazione un ruolo chiave. Si stima, infatti, che circa il 10 per cento dei risparmi energetici cumulati previsti nel PNIEC siano proprio ascrivibili alla Pubblica Amministrazione.

Nel perimetro degli interventi sono comprese le scuole materne, elementari e medie, gli uffici amministrativi ed edifici di importante valore storico e culturale. Grazie a un investimento di oltre 800mila euro da parte del Comune che sarà attuato da ENGIE, saranno migliorate le prestazioni energetiche e la sicurezza degli impianti di riscaldamento. Gli edifici pubblici con i più alti livelli di dispersione dei consumi verranno interessati da interventi mirati di efficienza energetica, come la sostituzione degli impianti di generazione calore e condizionamento con soluzioni innovative di ultima generazione.

Considerevoli i benefici attesi a livello ambientale e di risparmio energetico: gli interventi garantiranno un risparmio del 25% sui consumi di energia e una riduzione complessiva di circa 1.200 tonnellate di emissioni di CO2 in atmosfera, per un beneficio equivalente alla piantumazione di 7.000 nuovi alberi in città. L’intero parco immobiliare verrà inoltre dotato di un sistema monitoraggio e telecontrollo centralizzato da remoto, per la gestione in tempo reale di tutti gli impianti e il tempestivo intervento in caso di malfunzionamenti.

“L’amministrazione comunale di Assisi – afferma il sindaco Stefania Proietti – sta realizzando il Piano di pubblica illuminazione ed efficientamento energetico su tutto il territorio cittadino e consiste nella riqualificazione dei punti luce. Ora la collaborazione si intensifica con l’avvio della riqualificazione energetica di ben 28 edifici pubblici, comprese le scuole materne, elementari e medie. Un progetto in coerenza con le linee programmatiche di questo Comune che intende incrementare le politiche di risparmio energetico e il ricorso a energie alternative a basso impatto ambientale”.

“La collaborazione tra ENGIE e il Comune di Assisi evidenzia un percorso comune nel contribuire concretamente al processo di decarbonizzazione che il Paese ha attivato, in linea con quanto previsto dalle direttive europee”, spiega Marco Massaria, Direttore Area nord di ENGIE Italia. “La Pubblica Amministrazione è un attore rappresentativo e trainante nella transizione ecologica in corso e, in ENGIE, siamo impegnati quotidianamente nel dialogo e nell’ascolto dei territori, per accompagnare enti pubblici, aziende e famiglie con soluzioni che incrementano l’efficienza nell’uso dell’energia”.

