Erbacce, ad Assisi centro ripulito San Rufino (foto)

L’avvicinarsi delle festività di Santa Chiara e San Rufino in programma all’inizio della prossima settimana ha fatto il miracolo di una pulizia a tempo record di alcune erbacce del troppo verde di fronte alla Cattedrale di San Rufino, uno dei luoghi più visitati, e dove le piantine crescevano indisturbate tra le pietre dell’antica pavimentazione. Rimane invece al momento ‘verde’ via Dono Doni, dove la muraiola diventa persino arredo urbano andando invadere completamente il muro che costeggia la strada.

Il verde continua invece a regnare sovrano anche a Santa Maria degli Angeli. In via Gabriele D’Annunzio le erbacce continuano a crescere lungo la via della stazione e nel parcheggio adiacente. Le macchine parcheggiano – non con poca difficoltà e con l’eventualità di rigare il mezzo – tra cespugli di piante che nascono e proliferano indisturbate. Non uno dei migliori biglietti da visita per la città visti i tanti pellegrini e turisti, senza contare i cittadini e residenti del complesso Portali che giornalmente frequentano e vivono la zona. La speranza dei cittadini che avevano segnalato ad Assisi News la situazione è che gli interventi non siano solo ‘maquillage’ per le feste, ma l’inizio di un vero piano di ripulitura di ciò che non va.

Foto redazione Assisi News

© Riproduzione riservata