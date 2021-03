Alberi inclinati a Santa Maria, i cittadini chiedono provvedimenti

Alberi inclinati a Santa Maria degli Angeli, sono sicuri? A chiederselo i cittadini che segnalano la situazione di via Carducci, nella zona della stazione, dove alcuni dei pini che si trovano vicino al muretto di confine con il marciapiede risultano pericolosamente inclinati. Secondo la segnalazione arrivata alla redazione di AssisiNews, “In data 16 e 28 dicembre 2020 ho fatto presente telefonicamente alla gestione e alla proprietà di quanto era chiaramente rilevabile ma, ad oggi, non ho avuto riscontro. Il 29 dicembre avevo, sempre telefonicamente, contattato i Carabinieri forestali di Assisi, chiedendo di fare un sopralluogo”. Passate le festività natalizie, i carabinieri forestali contattati dalla signora avrebbero svolto un sopralluogo e segnalato la criticità degli alberi inclinati in via Carducci al Comune. Le piante sono però ancora lì e non ci sarebbero interventi in programma.

Di ieri la segnalazione degli alberi da potare in via Alessi e al monumento ai Caduti ad Assisi: “Gli alberi del monumento ai Caduti e parte di quelli di via Galeazzo Alessi ad Assisi necessitano di essere potati. Una potatura va fatta quanto prima soprattutto per proteggere l’incolumità dei cittadini – continua il messaggio – in questo modo gli alberi risultano essere pericolosi. Speriamo venga effettuato l’intervento di potatura come più volte avvenuto in passato – concludono i residenti che hanno inoltrato la segnalazione alla nostra redazione – la necessità è evidente e sotto agli occhi di tutti”.