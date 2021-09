Andrea Angelucci denunciato, il fotografo: “Dal sindaco accuse infondate”

Andrea Angelucci è stato denunciato dal sindaco Stefania Proietti per calunnia, diffamazione e procurato allarme. Ne dà notizia lo stesso fotografo – che si è speso in prima persona sulla vicenda dei parcheggi e della scala mobile di Porta Nuova – che, contatto da AssisiNews, spiega di conoscere i reati ma di non sapere per quale delle sue tante segnalazioni sia stato denunciato. “Presumo che riguardi le piante pericolanti e la situazione di degrado a Porta Nuova – spiega – anche se non ne ho la certezza e comunque le piante sono state tagliate”. Dalla prima cittadina, interpellata, arriva un “no comment”.

Andrea Angelucci (che dopo la denuncia non parteciperà alle elezioni, ndr) dichiara inoltre che “è stato oggetto anche di una campagna di vili attacchi via social, volti a strumentalizzare le giuste prese di posizione da lui intraprese riguardo l’incuria e lo stato di abbandono della città, dal punto di vista amministrativo. La scelta (di non correre, ndr) mi permetterà di difendermi nelle sedi competenti, dimostrando la totale infondatezza delle accuse che mi sono state rivolte da Stefania Proietti. Il mio ‘passo indietro’ – prosegue – mi permetterà da libero cittadino e da uomo che crede nelle istituzioni di difendermi nelle sedi competenti, dove sono certo che emergerà tutta la verità e sarà fatta finalmente giustizia.

