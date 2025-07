Anziana 78enne esce di casa e non fa ritorno: ricerche in corso nella montagna assisana

Sono ore di apprensione per i familiari di un’anziana donna di 73 anni che da anni vive ad Assisi; la signora è uscita dalla sua abitazione, nella zona di Santa Maria di Lignano, nel pomeriggio di domenica 13 luglio 2025, e non ha più fatto ritorno a casa. Intorno alle 20, quando il sole ha cominciato a tramontare, è scattato l’allarme alle forze dell’ordine e si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto polizia e carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi, ma anche un nucleo di cinofili per tentare di rintracciare la signora. In volo anche un drone dei pompieri. Si tratta di un’attrezzatura speciale dotata di termocamere per ricerca in piena oscurità e di un’apparecchiatura capace di individuare con precisione la posizione di un telefono cellulare. (Aggiornamento: l’anziana, che ha 78 anni e non 73, è stata ritrovata)

