Tutto pronto per l’Assisi Summer Festival, con Zero assoluto, musica da spiaggia e la festa anni ’90

Il piazzale della Rocca Maggiore di Assisi è pronto a diventare una sorta di spiaggia, dove ascoltare bella musica, socializzare e ballare davanti a tramonti e panorami spettacolari, affacciati sul mare verde dell’Umbria. Il 18 e 19 luglio prossimi c’è Assisi Summer Festival, promosso dall’associazione Next, composta da 50 ragazzi del territorio assisano, in collaborazione con il Comune di Assisi. Dopo il successo riscosso nel 2024 con una prima edizione sperimentale, quest’anno l’evento punta a raccogliere un pubblico ancora più ampio, con cantanti di fama nazionale come gli Zero Assoluto e artisti emergenti, che spopolano in radio, su social e spiagge italiane. Saranno due giorni di festa e divertimento, con un format che piace ai più giovani ma è in grado di appassionare tutti.

Si comincia venerdì 18 luglio, dalle ore 18.30, con la festa concerto “Con un deca, solo musica italiana” e le canzoni che hanno fatto la storia, remixate da grandi dj. Special guest A-Clark e Vinny, diventati popolari in tutta Italia, anche tramite TikTok e altre piattaforme social, proprio grazie ai loro remix di brani italiani e alla loro musica afro-house.

Sabato 19 luglio, alle 21.00, gli Zero Assoluto in concerto, per una serata tra grandi emozioni e hit intramontabili. Il gruppo pop diventato famoso negli anni 2000, con pezzi ancora oggi ai vertici delle classifiche, ha scelto Assisi come tappa del tour estivo 2025. Nella straordinaria location della Rocca Maggiore, proporranno le loro canzoni d’amore da cantare a squarciagola, come Semplicemente, Per dimenticare, Svegliarsi la mattina e nuovi brani. Prima e dopo il concerto, dalle 18.30 e poi fino a tarda notte, la cosiddetta musica da spiaggia, con ritmi tech house e africani che stanno spopolando sulle spiagge di Ibiza e sulle riviere italiane, fatti suonare da dj e artisti emergenti che vanno alla grande sui social.

“Proponiamo un format giovane – spiegano Mattia Monaco, Mattia Oligarchi, Lorenzo Paparelli e Tommaso Salari, organizzatori di Assisi Summer Festival – ma capace di attrarre tutte le generazioni, con buona musica in un’ambiente tranquillo e al tempo stesso pieno di energia, emozioni e bellezza. Vogliamo crescere e diventare un festival diffuso, un punto di riferimento ad Assisi e in Umbria”. “Siamo orgogliosi di questo festival – sottolineano Veronica Cavallucci e Fabrizio Leggio, rispettivamente vicensindaco e assessore al turismo di Assisi – nato grazie all’entusiasmo di tanti ragazzi e ragazze della città, che si sono messi in gioco per creare un progetto nuovo. Un evento fresco e accattivante, capace di attirare soprattutto le nuove generazioni, che s’inserisce perfettamente nella programmazione estiva promossa dal Comune, in collaborazione con il tessuto associativo del territorio. Assisi è una città sempre più viva e attrattiva, meta ideale per un pubblico trasversale”.

I biglietti sono in vendita su TicketOne o direttamente al botteghino alla Rocca Maggiore: 15 euro per l’evento del 18 luglio e 28 euro per quello del 19; per entrambe le serate è possibile un abbonamento al costo di 33 euro. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

