Aree giochi per bambini ad Assisi ancora parzialmente chiuse: quando riapriranno?

Da lunedì 4 maggio è possibile accedere ai parchi, alle aree verdi pubbliche, al percorso pedonale accanto al torrente Tescio. Ma non è permessa una fruizione completa del verde cittadino, ma sono previste diverse limitazioni. A un mese dalle prime riaperture le aree dove insistono i giochi per i bambini non possono ancora utilizzate del tutto. Anche se questo presto cambierà: come fa sapere l’amministrazione comunale interpellata da alcuni genitori, si sta procedendo a una riapertura per tappe, dopo aver sanificato i giochi e quando sarà possibile farlo tutti giorni.

Per accedere alle aree verdi pubbliche è obbligatorio adottare il distanziamento sociale, cioè la distanza di almeno un metro, tra le persone ed è consigliabile l’uso delle mascherine e dei guanti. I servizi operativi del Comune hanno installato. adeguata cartellonistica. “Si raccomanda prudenza – spiegava il sindaco Stefania Proietti – nel frequentare questi luoghi e di adottare tutte le misure utili e necessarie per limitare al massimo la possibilità del contagio da coronavirus”.