Assisi celebra la Polizia di Stato e i suoi 173 anni di storia: in città anche il Prefetto Pisani

(Flavia Pagliochini) La città celebra la Polizia di Stato e i suoi 173 anni di impegno e dedizione al servizio del Paese con una cerimonia solenne – che si terrà il 10 aprile 2025 pomeriggio – per onorare le donne e gli uomini in divisa che, con coraggio e professionalità, garantiscono quotidianamente la sicurezza dei cittadini. Un evento significativo che sarà anticipato la mattina da una prima cerimonia che si terrà a Perugia, nel quartiere Fontivegge, in piazza del Bacio.

Ad Assisi, invece, l’evento si terrà – alla presenza del Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani – nella suggestiva cornice della piazza della Basilica inferiore di San Francesco, eccezionalmente concessa dalla comunità francescana dei frati minori conventuali guidata da fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento, anche per significare la preziosa e proficua sinergia con la Polizia di Stato nella gestione degli eventi connessi al Giubileo in corso e al prossimo ottavo centenario francescano del 2026. In piazza ci saranno tra l’altro i mezzi storici, i cavalli, le bici, le auto e le moto della Polizia di Stato. Parteciperanno alla cerimonia i gonfaloni della Provincia di Perugia e della Regione Umbria ma anche quello della Città di Assisi – Medaglia d’Oro al Valore civile per aver salvato 300 ebrei dalla deportazione. La cerimonia si aprirà con l’esecuzione dell’Inno di Mameli cantato dalla Cappella Musicale della Basilica di San Francesco, diretta da fra Peter Hrdy, che nel corso della cerimonia eseguirà anche “L’inno delle scolte”, noto anche come “Il Coprifoco”, l’inno della Città di Assisi. Seguiranno le letture dei messaggi del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del ministro dell’Interno, prefetto Matteo Pianteosi e dello stesso Pisani.

Sono in programma anche un intervento del questore, dottor Dario Sallustio e dell’onorevole Emanuele Prisco, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno. Nel corso del pomeriggio verrà nuovamente premiata – dopo la cerimonia alle Terme di Caracalla a Roma del luglio 2024 – l’avvocata Francesca Di Maolo che, in qualità di presidente dell’Istituto Serafico, è stata insignita dell’onorificenza di poliziotto onorario. Un riconoscimento voluto fortemente dalla Questura di Perugia e dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza poiché nel corso della sua carriera e della sua attività, la Di Maolo è sempre stata guidata dai valori dell’amicizia, della solidarietà e dell’inclusione, che sono quelli che da sempre ispirano la Polizia di Stato. A seguire ci sarà l’intervento di fra Marco per un saluto e un breve cenno al Giubileo e al prossimo VIII Centenario Francescano: a chiudere la cerimonia l’esecuzione del Cantico delle Creature di cui quest’anno ricorre l’ottavo centenario e che sarà nuovamente intonato dalla Cappella Musicale.

© Riproduzione riservata