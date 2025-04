Tappa umbra per il tour di Cristiano De André, al teatro Lyrick sulle note dell’indimenticabile Faber

Tappa umbra per “De André canta De André nei teatri”, tour di Cristiano De André che porta live in tutta Italia l’omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. L’appuntamento è per sabato 12 aprile alle 21 al Teatro Lyrick di Assisi, nell’ambito della stagione Tourné, promossa da Aucma e Mea Concerti, per l’occasione in collaborazione con il Comune di Assisi.

Il progetto “De André canta De André Tour Teatrale” si arricchisce così di un nuovo tassello, dopo il successo dei quattro album “De André canta De André – Vol. 1” (2009), “De André canta De André – Vol. 2” (2010) e “De André canta De André – Vol. 3” (2017) e “De André canta De André – Storia di un impiegato” (2023) e dopo vari tour sold out dedicati ognuno a una parte del repertorio di Fabrizio.

Cristiano De André, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato dagli inseparabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti. Cristiano stesso, non solo cantautore ma abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouky, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio.

La stagione Tourné 2024/2025 è promossa da Aucma e Mea Concerti e si realizza in collaborazione con il Comune della Città di Assisi, il Comune di Orvieto, il Comune di Perugia e il Comune di Spoleto. Partner tecnico e curatore dell’immagine Fattoria Creativa. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

