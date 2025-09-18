Assisi ha una nuova comandante dei carabinieri: è il capitano Rita Zacchia (foto)

Ha poco meno di 30 anni e arriva da Velletri dove dirigeva il Norm

Dopo l’addio di Vittorio Jervolino, la compagnia carabinieri di Assisi ha una nuova comandante: il debutto – in attesa della “presentazione ufficiale” – ieri (mercoledì 17 settembre 2025, ndr) in occasione dell’apertura della Settimana Europea della Mobilità al Serafico, con la piantumazione del Cipresso di San Francesco nel parco dell’Istituto, con il Commissario Straordinario dell’ACI, Generale Tullio Del Sette; presenti alla cerimonia, tra gli altri, il vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, monsignor Domenico Sorrentino, il vicesindaco Veronica Cavallucci, e i vertici delle altre forze dell’ordine.

Poco meno di 30 anni, il capitano Rita Zacchia è stata fino a pochi giorni fa al comando del nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di Velletri, ed è stata anche vice comandante della Compagnia Carabinieri di Velletri. Tra le sue attività, lo smantellamento di un giro di spaccio condotto da una decina di giovanissimi tra Velletri e Lariano, mentre sul fronte ‘sociale’ da segnalare l’attività nelle scuole per sensibilizzare i giovani sul corretto uso dei social e quella contro la violenza sulle donne. La compagnia carabinieri di Assisi, oltre alla città serafica, ha competenza su Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Valfabbrica e Torgiano.

