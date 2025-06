“Assisi in vendita. Come il turismo si sta prendendo la città”: domani la proiezione in anteprima della video inchiesta de lavialibera

“Assisi in vendita. Come il turismo si sta prendendo la città”. È il titolo della video inchiesta realizzata dalla testata giornalistica lavialibera con i giornalisti Martina Cataldo, Andrea Giambartolomei e Sofia Nardacchione. Un lavoro che verrà presentato in anteprima mercoledì 18 giugno alle ore 18.30 ad Assisi, nella Sala della Conciliazione, nell’evento organizzato da Libera Umbria insieme al gruppo scout Agesci Assisi 1 e al Comune di Assisi che patrocina l’evento.

L’inchiesta “Assisi in vendita. Come il turismo si sta prendendo la città” parte dallo studio delle attività di ristorazione in città per capire cosa si muove dietro all’aumento della turistificazione, nell’anno della canonizzazione di Carlo Acutis, del Giubileo e in attesa dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, che portano migliaia e migliaia di turisti ogni anno. Un aumento esponenziale: dopo il Covid, mentre crescono i turisti, diminuiscono i residenti: la città si svuota, ma aumentano le attività ricettive e ristorative. Un racconto basato sullo studio delle visure camerali e catastali, testimonianze e interviste: nel video le voci di Stefania Proietti, ex sindaca di Assisi e oggi presidente della Regione Umbria, fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento, Fabio Forlani, presidente del corso di laurea in Economia e Management del Turismo dell’Università di Perugia, oltre a tre testimonianze anonime di ristoratori e cittadini assisani.

All’iniziativa di mercoledì 18 interverranno le co-autrici dell’inchiesta Martina Cataldo e Sofia Nardacchione, il sindaco di Assisi Valter Stoppini, la presidente della Regione Stefania Proietti, moderati da Libera Umbria. L’inchiesta sarà poi visibile sui canali de lavialibera, che nell’ultimo numero del suo giornale cartaceo ha pubblicato tre approfondimenti proprio su Assisi.

Foto di Shana Van Roosbroek | via Unsplash

© Riproduzione riservata