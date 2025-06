Restaurato lo storico sipario del Metastasio di Assisi realizzato da Raffaele Fogliardi

È stato completato il restauro dello storico sipario del Teatro Metastasio di Assisi. Si tratta di un manufatto di 60 metri quadrati, realizzato nel 1839 dal pittore marchigiano Raffaele Fogliardi. Un’opera preziosa, costituita da 14 teli di canapa ad armatura serrata, alti 60 centimetri e assemblati tramite cuciture, dipinto con colori della tecnica a tempera. Rinvenuto nel 2011 in stato di abbandono e degrado, nei locali del teatro attualmente in ristrutturazione, per volontà del Comune di Assisi è stato sottoposto a un intervento conservativo, con l’obiettivo di recuperarne l’originaria funzione di scena e la fruibilità artistica. Il restauro è stato eseguito dalla ditta Coo.Be.C di Spoleto, specializzata nel settore, su incarico del Comune, a seguito di una procedura negoziata. Sono state effettuate specifiche lavorazioni di natura conservativa per garantire la stabilità strutturale e un’accurata restituzione estetica, tesa a valorizzare la qualità stessa del bene.

La direzione lavori sullo storico sipario è stata affidata al dott. Giulio Proietti Bocchini, dell’ufficio Gestione valorizzazione patrimonio culturale artistico del Comune. Ha avuto la sorveglianza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, nella persona del dott. Giovanni Luca Delogu. Dalla progettazione alla conclusione dell’intervento, si sono resi necessari circa tre anni per un investimento di 80mila euro di fondi comunali. Il sipario, a tema allegorico, vede sullo sfondo il monte Subasio e Assisi illuminata da luce mattutina; sulla sinistra è rappresentato uno dei principali simboli della città: il Tempio di Minerva, dea “protettrice” del Subasio. In primo piano, sono presenti Properzio, che porta in mano un papiro con il nome Cynthia e Metastasio, con un libro dedicato a Didone. Al centro, il dio Apollo si rivolge a due figure allegoriche: Melpomene e la Poesia lirica. L’opera torna oggi torna a splendere e viene restituita alla città dopo anni di oblio.

