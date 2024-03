Assisi per tutti, Proietti presenta il progetto al ministro Locatelli: per Pasqua trasporto gratuito per disabili

Il sindaco di Assisi Stefania Proietti ha incontrato il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli in vista dell’apertura del primo G7-Inclusione e Disabilità fissato per il prossimo 14 ottobre. È stata l’occasione per presentare il progetto “Assisi per tutti”, di recente approvato dalla giunta comunale, che ha l’obiettivo di rendere la città più fruibile e accessibile.

Correlato: Pasqua ad Assisi 2024, il programma degli eventi per la domenica delle Palme e la Settimana Santa

“Il problema del superamento delle barriere architettoniche è comune a moltissime città d’arte – ha riferito il sindaco – ma è un dovere per le istituzioni impegnarsi insieme per eliminarle, è un problema annoso tanto è vero che anche prima di assumere la guida dell’amministrazione, scrissi all’allora sindaco e all’amministrazione comunale (era il 2003) per invitarli ad affrontare la questione dell’accessibilità del centro storico utilizzando i fondi allora messi a disposizione dal Cipe. Ma all’epoca forse c’era una mentalità poco sensibile e il mio appello cadde nel vuoto. Oggi, come ho già detto, deve esserci la volontà di lavorare tutti insieme per l’inclusione”. +

Poi il sindaco ha raccontato al ministro le richieste di aiuto avanzate nel corso degli anni per trasformare Assisi in una città più accessibile, per esempio nell’ambito del Giubileo del 2025 e a vari ministeri, delle infrastrutture e del turismo. Nel frattempo con fondi comunali già stanziati sono in corso importanti progetti che vedranno l’inizio dei lavori nei primi mesi del 2025, come gli ascensori che affiancheranno la scala mobile al parcheggio di Porta Nuova. “Infine in via sperimentale – ha spiegato il sindaco – dalla prossima settimana, periodo pasquale, abbiamo deciso di avviare un servizio, in collaborazione con una associazione socio-sanitaria del territorio, con un automezzo con personale sanitario che stazionerà al parcheggio Giovanni Paolo II e offrirà il trasporto gratuito alle persone con disabilità fino all’ingresso della Basilica di San Francesco e dal parcheggio di Porta Nuova all’ingresso al centro storico di Largo Properzio. Questa è una prima applicazione, finanziata interamente dal Comune di Assisi, del progetto che abbiamo chiamato “Assisi per tutti” e che vuole essere un primo passo per permettere universalmente di godere della bellezza della nostra città”. Il ministro Locatelli ha accolto con attenzione la proposta del sindaco e l’ha incoraggiata ad andare avanti pensando anche a future sinergie in vista del G7 e a tal proposito si è anche parlato di come la giornata di apertura debba essere un evento volto a coinvolgere l’intera città e tutta la cittadinanza oltre alle realtà del terzo settore.

Foto di Mattia Poli | via Unsplash

© Riproduzione riservata