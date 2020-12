Assisi e l’Umbria tornano a riempirsi e registrano una domenica da sold-out

In coda per le vie di Assisi per la passeggiata nel centro città e lo shopping nei negozi. Stesse scene un po’ in tutti i centri storici dell’Umbria in questa domenica pre-natalizia e un 13 dicembre di pienone un po’ dappertutto. E la zona arancione sembra già un brutto ricordo.

In tanti, in particolare umbri, marchigiani e provenienti da zone limitrofe, hanno voluto prendere d’assalto le città dell’Umbria, forse anche stanchi di rimanere chiusi in casa in un periodo di emergenza Covid-19. Ad Assisi in tantissimi hanno approfittato per visitare le facciate della Basilica di San Francesco e della Cattedrale di San Rufino illuminate dal videomapping, oltre alla Piazza del Comune. Bar e negozi pieni non senza qualche difficoltà legata alla circolazione.

In molti con la ZTL aperta hanno approfittato per fare un giro in città direttamente a bordo delle macchine che tra le 17 e le 18.30 hanno formato un lungo cordone lungo via San Paolo, via San Francesco, via Portica e Piazza del Comune, con code in entrata anche nel viale del cimitero. Code anche in uscita fuori alle mura cittadine per il deflusso scendendo in direzione Santa Maria degli Angeli.

In moltissimi, con addosso la mascherina, a piedi assiepati lungo le vie e davanti ai videomapping, con diversi assembramenti qua e la che non sono mancati per non perdere quelle che sono le vere attrazioni in questi giorni prefestivi di Natale Assisi 2020 e per riscoprire un’Assisi che in questi giorni appare ancora più bella illuminata dalla luci natalizie.