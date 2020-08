Atterraggio difficoltoso, allarme risolto all’aeroporto di Perugia (foto)

Problemi di atterraggio per un veicolo con 4 persone a bordo all’aereoporto San Francesco, arrivano i vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni, i fatti sono accaduti alle ore 11.20. In questo momento è partito l’allarme per problemi tecnici legati ad un velivolo privato con 4 persone a bordo che sarebbe dovuto atterrare al San Francesco di Perugia.

Correlato: Incendio a Rivotorto di Assisi, domato dai Vigili del Fuoco

Immediatamente è scattata la procedura del caso. Sul posto i mezzi di soccorso (tra cui un’ambulanza del pronto soccorso di Assisi) e i vigili del fuoco con quattro squadre: la partenza di Assisi che ha presidiato la pista lato Petrignano; la prima, la terza e la quarta partenza della centrale di Perugia con autobotte pronta a intervenire nei pressi della torre di controllo. Oltre, ovviamente al personale e ai mezzi in servizio all’aeroporto.

Correlato: Incendio in un ristorante a Santa Maria, accertamenti in corso (foto)

Alle ore 11.48 è fortunatamente cessato allarme in quanto l’aereo è atterrato senza problemi. Il Personale e mezzi in servizio all’aeroporto sono stati schierati secondo le procedure del caso, nello specifico un atterraggio difficoltoso. Sul posto la polizia del posto fisso dello scalo e i carabinieri.