Autista di bus aggredito ad Assisi: arrestato il responsabile (foto)

Autista di bus aggredito, indagano le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dei fatti, ma intanto c’è un video che diventa virale. Alla richiesta di validare il biglietto e salire da un’altra porta l’uomo, che pare avesse delle ‘ruggini’ con l’autista, ha perso la testa e aggredito il conducente dell’autobus sbattendo la stampella sul divisorio in plastica che gli autisti di Busitalia hanno come ulteriore protezione per prevenire il contagio da coronavirus.

L’autista ha poi chiamato le forze dell’ordine ma il video, ripreso da un anonimo passeggero, è diventato virale perché inviato e pubblicato anche da una pagina che riprende, tramite video e foto spesso neanche censurate (come in questo caso), situazioni di degrado vario. Il tutto è successo in via Patrono d’Italia, nella zona della stazione di Santa Maria degli Angeli.

Secondo le prime informazioni raccolte da AssisiNews, già mercoledì l’autista di bus aggredito avrebbe invitato il passeggero a convalidare il biglietto. Ma le richieste non sarebbero piaciute all’uomo, residente ad Assisi ma originario di fuori regione, che nella giornata di giovedì 11 giugno, quando ha di nuovo rivisto l’autista, ha letteralmente perso la testa.

Come si vede nel video, il signore ha cominciato a inveire contro l’autista in dialetto stretto, per poi passare dalle parole ai fatti arrivando addirittura a colpire con il bastone ortopedico il divisorio in plastica, nel tentativo di colpire l’autista. Il conducente non ha riportato ferite, ma ha allertato le forze dell’ordine che, al termine delle indagini, prenderanno poi i provvedimenti del caso. L’uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Assisi agli ordini del vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca, stamattina la convalida per direttissina con misura di non avvicinamento alla vittima entro i 500 metri.