Meteo Assisi 12-14 giugno 2020: tranne venerdì, tempo ancora instabile

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 12-14 giugno 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno e come sempre ben ritrovati, continua la fase instabile e fresca sul nostro territorio frutto di quello sblocco tanto atteso da mesi del vortice polare che ha letteralmente fatto fuori qui da noi l’inverno e la primavera ed ora sembra voler minare anche la prossima stagione, quella estiva.

Certamente difficile dire al momento se questa evoluzione del tempo da qui in avanti possa perdurare ancora a lungo ma finora la legge della meteorologia della persistenza viene ad essere ampiamente confermata. Noi tutti, me compreso, in queste giornate stiamo avendo la sensazione che stia piovendo sempre ma attenzione, io preferisco sempre attenermi ai dati meteo-climatici delle principali stazioni ubicate sul nostro territorio ed ecco quattro località della nostra regione a confronto con i dati attuali pluviometrici a sinistra e i dati normali sulla destra per confronto: Assisi 210mm/418mm, Perugia 209mm/406mm, Foligno 234mm/403mm, Terni 192mm/393mm. Notate come ancora ad oggi nonostante qualche buona precipitazione sia intervenuta nelle ultime giornate il deficit sia ancora molto pesante, in un quadro si in miglioramento ma lentissimo. Permane un deficit intorno più o meno al 50%, in sostanza è piovuto finora la metà di quanto avrebbe dovuto.

Nel corso di questo weekend giornata di venerdì a parte, permarrà una certa instabilità atmosferica dunque ci sarà qualche momento di sole ma il temporale o lo scroscio di pioggia sarà sempre possibile. Ecco le previsioni giornaliere nel dettaglio per il Meteo Assisi 12-14 giugno 2020, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Venerdì 12-06: la giornata migliore e più stabile, sole che torna ampiamente protagonista della scena con solo un po’ più di nuvolosità di bel tempo durante il pomeriggio ma nulla di più . temperature massime in forte risalita che si attesteranno su valori tra 24 e 26 gradi sulle pianure. Ventilazione debole di componente prevalente sud-occidentale. Giornata più calda e più umida, ma senza eccessi di caldo.

Sabato 13-06: giornata che parte bene con sole deciso e qualche velatura di passaggio, segue incremento della ventilazione sud-occidentale prima e dell’instabilità poi dal pomeriggio con aumento della probabilità di piogge e rovesci temporaleschi un po’ ovunque tra il pomeriggio, la serata e la notte su domenica. Clima sempre molto gradevole con temperature massime sostanzialmente stazionarie.

Domenica 14-06: giornata nella quale si alterneranno momenti soleggiati ad altri più instabili nei quali saranno probabili un po’ ovunque residui rovesci o piovaschi. Ventilazione prevalente di provenienza occidentale tra debole e moderata. Clima che permane molto gradevole con massime comprese tra 23 e 25 gradi. N.B. Difficoltà estrema per me riuscire al momento ad inquadrare l’esatta evoluzione del tempo per questa giornata che comunque vi ho sintetizzato secondo un analisi quanto più accurata possibile, potrebbe infatti verificarsi che il grosso delle precipitazioni interessando il nostro territorio tra la serata di sabato e nel corso della successiva notte su domenica, lascino spazio solo a della nuvolosità alternata a momenti di sole dunque piogge che diventerebbero meno probabili e diffuse rispetto a quelle che vi ho indicato in mappa.

Buon fine settimana a voi tutti e alle vostre famiglie! La redazione di AssisiNews.