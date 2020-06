Balconi Fioriti 2020, concorso al via: ci si può iscrivere fino al 26 giugno

Il concorso Balconi Fioriti 2020 indetto dall’amministrazione comunale quest’anno acquisisce una rilevanza significativa per rinvigorire la bellezza della Città. In questo momento di ripresa e riavvio verso la normalità dopo l’emergenza Covid-19, l’iniziativa vuole essere l’occasione per mostrare ai visitatori la meraviglia delle strade e dei vicoli di Assisi abbelliti da scene floreali e anche l’occasione per i cittadini di gareggiare per il balcone più adornato. Oggi più che mai – secondo la nota del Comune – si sente il bisogno di dare il proprio contributo per una causa comune.

Il Comune ha quindi, come ogni anno, bandito il concorso allo scopo di rendere più bella e ospitale la città, in particolare i centri storici. I soggetti interessati (cittadini o associazioni) interessati a partecipare possono inviare la domanda compilando il modulo disponibile presso l’Ufficio Turismo e sul sito internet del Comune entro le ore 13 del 26 giugno prossimo.

Oggetto del concorso Balconi Fioriti 2020 è l’abbellimento per tutta la stagione estiva di finestre, balconi e terrazzi con composizioni di fiori e piante. La condizione è di mantenere le caratteristiche del luogo addobbato fino al 30 settembre. Sarà una giuria appositamente costituita che dopo aver effettuato i sopralluoghi provvederà all’assegnazione dei premi; i criteri sono la varietà e composizione, la migliore combinazione dei colori dei fiori, l’inserimento armonioso nel contesto urbano e la qualità dei materiali dei vasi utilizzati. Un’ultima annotazione: è stato istituito un premio speciale per quel balcone e/o finestra che risulterà notevolmente rivitalizzato/a rispetto allo stato precedente.